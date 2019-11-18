SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Lider olamadık ama tarihi rekor kırdık!
Enes Ünal: ‘Bu benim için unutulmaz bir an!’
Milli Takımlar

Enes Ünal: ‘Bu benim için unutulmaz bir an!’

Türkiye'nin deplasmanda Andorra'yı 2-0 yendiği maçta iki golümüzü de atan Enes Ünal açıklamalarda bulundu. Enes, "Bu benim için unutulmaz bir an. Benim için en gurur verici şey Milli Takım formasıyla gol atmak" dedi.

18 Kasım 2019 01:04

Türkiye deplasmanda Andorra’yı 2-0 mağlup ederek grubu 23 puanla ikinci sırada noktalarken iki golümüze de imza atan Enes Ünal açıklamalarda bulundu. Enes, “Bu benim için unutulmaz bir an. Benim için en gurur verici şey Milli Takım formasıyla gol atmak. Bu fırsat için teşekkür ederim. Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım” dedi.

Enes Ünal son zamanlarda forma şansı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söylerken “Son dönemde daha ekstra bir motivasyonla bekledim. Sonucu güzel oldu. Ben oynarım veya oynamam bu çok önemli değil. Önemli olan burada olmak, abilerimden öğrenmek ve arkadaşlarıma destek olmak” şeklinde konuştu. 17 Kasım 2019 MAÇ SONUCU | Andorra 0-2 Türkiye (EURO 2020 Elemeleri) A Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra`yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılar grubun diğer maçında Fransa`nın kazanmasıyla eleme turunu 23 puanla ikinci sırada tamamladı. 18 gol atıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:05 | 18 Kasım 2019
andorra enes ünal EURO 2020 Elemeleri türkiye UEFA Euro 2020
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Galatasaray
22/11/2019 - 20:30
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR