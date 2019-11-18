Enes Ünal: ‘Bu benim için unutulmaz bir an!’

Türkiye deplasmanda Andorra’yı 2-0 mağlup ederek grubu 23 puanla ikinci sırada noktalarken iki golümüze de imza atan Enes Ünal açıklamalarda bulundu. Enes, “Bu benim için unutulmaz bir an. Benim için en gurur verici şey Milli Takım formasıyla gol atmak. Bu fırsat için teşekkür ederim. Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım” dedi.
Enes Ünal son zamanlarda forma şansı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söylerken “Son dönemde daha ekstra bir motivasyonla bekledim. Sonucu güzel oldu. Ben oynarım veya oynamam bu çok önemli değil. Önemli olan burada olmak, abilerimden öğrenmek ve arkadaşlarıma destek olmak” şeklinde konuştu.