Enes Ünal: ‘Bu benim için unutulmaz bir an!’

Türkiye deplasmanda Andorra’yı 2-0 mağlup ederek grubu 23 puanla ikinci sırada noktalarken iki golümüze de imza atan Enes Ünal açıklamalarda bulundu. Enes, “Bu benim için unutulmaz bir an. Benim için en gurur verici şey Milli Takım formasıyla gol atmak. Bu fırsat için teşekkür ederim. Ben hep kendimi hazır tutmaya çalıştım” dedi.

Enes Ünal son zamanlarda forma şansı bulmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söylerken “Son dönemde daha ekstra bir motivasyonla bekledim. Sonucu güzel oldu. Ben oynarım veya oynamam bu çok önemli değil. Önemli olan burada olmak, abilerimden öğrenmek ve arkadaşlarıma destek olmak” şeklinde konuştu. MAÇ SONUCU | Andorra 0-2 Türkiye (EURO 2020 Elemeleri) A Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra`yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılar grubun diğer maçında Fransa`nın kazanmasıyla eleme turunu 23 puanla ikinci sırada tamamladı. 18 gol atıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü. İlgili Haberi Oku