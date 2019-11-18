Beşiktaş’ta sakatlık alarmı!

Beşiktal, sezon başından beri yaşanan sakatlık sıkıntılarından kurtulmayı hedefliyor. Bu konunun üzerine eğilen Abdullah Avcı ve ekibi, bir dizi önlemler alarak sakatlıkları en az seviyeye indirmeye çalışıyor.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknolojik yardımlarla kişiye özel programlar hazırlandı.

Teknik heyet, son haftalarda çalışmalarına ağırlık verip sakatlıkların önüne geçmeyi düşünüyor.

BESLENMEYE DİKKAT

‘Sakatlık çıkabilir' endişesiyle Beşiktaş, milli arada hazırlık maçı yapmadı. Süper Lig'de ilk 10 haftalık bölümünde adale sakatlıkları ve darbeler nedeniyle Abdullah Avcı, birçok futbolcusundan yararlanamamıştı.

Sağlık heyetiyle ortak bir çalışma yürüten teknik ekip, beslenme ve dinlenmeye kadar birçok veriyi kullanıp milli ara sonrasında futbolcuların fizik gücünü yükseltecek.