Beşiktaş’ta gizli golcü N’Koudou!

Süper Lig'in 12. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı ekipte Fransız futbolcu N'Koudou'nun performansı dikkat çekiyor. Denizlispor karşısında 60. dakikada oyuna dahil olan ve 70. dakikada attığı şık golle kilidi açarak takımına 3 puan kazandıran yıldız futbolcu, bugün yapılan antrenmanda da Denizlispor karşısında kaydettiği golün benzerlerini attı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın ceza sahasına yakın oynamasını istediği yıldız oyuncu, karşısındaki savunmacılara zor anlar yaşatırken, çektiği sert şutlarda da fileleri havalandırmayı başardı. Konyaspor maçının taktiğini bu hafta planlayacak olan Abdullah Avcı, özellikle kapalı savunma konusunda oldukça başarılı olan yeşil-beyazlı ekibi, N'Koudou'yla çözmeyi düşünüyor.

KANATLARDAN BİNDİRECEK Sol açıkta şans vereceği N'Koudou'nun performansı Abdullah Avcı'yı memnun ederken, sağ kanatta oldukça faydalı olan Diaby de, Avcı'nın Konyaspor karşısındaki bir diğer kozu olacak. İki futbolcu da bire birde çok etkili olup adam eksiltirken, özellikle Burak Yılmaz'a yapılacak servisler, Konyaspor karşısında siyah-beyazlıların belirleyici faktörü olacak. Gol yollarında bütün yükü Burak Yılmaz'ın omuzlarına vermek istemeyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, kanatlarda şans vereceği oyuncuların, buldukları fırsatlarda ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor.