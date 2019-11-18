Berkay Özcan kimdir? Berkay Özcan kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor?

Bonservisi Hamburg’da bulunan ve Başakşehir’de kiralık olarak forma giyen Berkay Özcan ilk milli maçına 1 Haziran 2018’de Tunus karşısında çıktı. İşte Berkay Özcan hakkında merak edilenler…

BERKAY ÖZCAN KİMDİR?

15 Şubat 1998 Karlsruhe doğumlu olan Berkay Özcan 1.80 boyunda ve 10 numara mevkisinde forma giyiyor. Sağ ayağını kullanan, Berkay ayrıca merkez orta saha ve orta sahanın solunda da görev yapabiliyor. 2013 yılında Karlsruhe alt yapısından Stuttgart’a transfer olan Berkaz Özcan ismini duyurmaya başladı. 2015-2016 sezonunda U19 liginde Stuttgart formasyıla 26 maça çıkan genç oyuncu 7 gol atma başarısı gösterdi. Berkay bir sezon sonra ise Bundesliga 2’de Stuttgart A Takımı ile forma şansı buldu. 2016-2017’de Bundesliga 2’de 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

2017-2018 sezonunda ise Stutgart formasıyla Bundesliga ile tanışan genç orta saha 17 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans ile sezonu tamamladı. Geçen sezon performansında gerileme yaşayan Berkay Özcan 1.5 milyon Euro karşılığında Hamburg’un yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon Hamburg formasıyla 20 maça çıkan Berkay, 2 gol 2 asist yaptı. Sezon başı Başakşehir’e kiralanan genç futbolcu, Süper Lig’de 3, Avrupa Ligi’nde ise 1 maçta görev aldı.

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olan Berkay Özcan’ın Hamburg ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.