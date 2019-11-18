Avrupa Şampiyonası grupları ne zaman belli olacak?

A Milli Takımımızın biletini cebine koyduğu EURO 2020’de akıllar grupların ne zaman belli olacağında ve kura çekiminde. 12 Avrupa ülkesinde oynanacak Avrupa Şampiyona’sında gruplar 30 Kasım Cumartesi günü belli olacak. 3. torbadan katılacağımız Avrupa Şampiyonası gruplar kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

EURO 2020 elemelerinde grup birincisi olan takımlar arasından en iyi performansı göstererek ilk 6 sırayı alan ülkeler turnuvaya 1. torbadan katılıyor. Türkiye ise Avusturya ile birlikte an itibariyle 3. torbada olması kesinleşen ülkeler arasında yer aldı. EURO 2020 Şampiyonası'nın kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirelecek.

EURO 2020 HANGİ ÜLKELERDE OYNANACAK?

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası'na 12 ülkeden 12 kent ev sahipliği yapacak.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.