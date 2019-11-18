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Avrupa Şampiyonası grupları ne zaman belli olacak?
Milli Takımlar

Avrupa Şampiyonası grupları ne zaman belli olacak?

Avrupa Şampiyonası Eleme Grupları maçları tamamlandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubunu ikincilikle tamamlayarak EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı. Peki 2020 Avrupa Şampiyonası'nda gruplar ne zaman belli olacak? Türkiye A Milli Takımı hangi torbada?

18 Kasım 2019 09:55

A Milli Takımımızın biletini cebine koyduğu EURO 2020’de akıllar grupların ne zaman belli olacağında ve kura çekiminde. 12 Avrupa ülkesinde oynanacak Avrupa Şampiyona’sında gruplar 30 Kasım Cumartesi günü belli olacak. 3. torbadan katılacağımız Avrupa Şampiyonası gruplar kura çekimi TSİ 20.00'de başlayacak.

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

EURO 2020 elemelerinde grup birincisi olan takımlar arasından en iyi performansı göstererek ilk 6 sırayı alan ülkeler turnuvaya 1. torbadan katılıyor. Türkiye ise Avusturya ile birlikte an itibariyle 3. torbada olması kesinleşen ülkeler arasında yer aldı. EURO 2020 Şampiyonası'nın kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirelecek.

EURO 2020 HANGİ ÜLKELERDE OYNANACAK?

12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanacak Avrupa Şampiyonası'na 12 ülkeden 12 kent ev sahipliği yapacak.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya’daki Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanacak.

Son güncelleme 09:55 | 18 Kasım 2019
2020 avrupa şampiyonası Avrupa Şampiyonası gruplar euro 2020 kura çekimi milli takım
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
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