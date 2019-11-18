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Son Dakika: Lider olamadık ama tarihi rekor kırdık!
Andorra Türkiye özet! Türkiye Euro 2020 eleme grubu maçlarını tamamladı (MAÇ ÖZETİ)
Milli Takımlar

Andorra Türkiye özet! Türkiye Euro 2020 eleme grubu maçlarını tamamladı (MAÇ ÖZETİ)

A Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Ay yıldızlılar grubun diğer maçında Fransa'nın kazanmasıyla eleme turunu 23 puanla ikinci sırada tamamladı. Millilerimizin maçtaki golleri Enes Ünal'dan geldi. İşte Türkiye Andorra maçı özeti...

18 Kasım 2019 00:46

A Milli Futbol Takımımız H grubundaki son maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Oynadığı 10 maçta 18 gol ayıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü. Liderlik için kazanması gereken Türkiye istediğini 2 golle aldı ancak Fransa Arnavutluk deplasmanında puan kaybı yaşamadı. Milliler bu sonucun ardından gurubu 23 puanla Fransa’nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Millilere son maçta 3 puanı getiren golleri 17 ve 21’inci dakikalarda Enes Ünal kaydetti. Yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ANDORRA TÜRKİYE ÖZET İZLE

Son güncelleme 00:46 | 18 Kasım 2019
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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