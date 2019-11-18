Andorra Türkiye özet! Türkiye Euro 2020 eleme grubu maçlarını tamamladı (MAÇ ÖZETİ)

A Milli Futbol Takımımız H grubundaki son maçında Andorra ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Oynadığı 10 maçta 18 gol ayıp sadece 3 gol yiyen milliler tarihinin en iyi eleme turunu gördü. Liderlik için kazanması gereken Türkiye istediğini 2 golle aldı ancak Fransa Arnavutluk deplasmanında puan kaybı yaşamadı. Milliler bu sonucun ardından gurubu 23 puanla Fransa’nın 2 puan arkasında ikinci sırada tamamladı. Millilere son maçta 3 puanı getiren golleri 17 ve 21’inci dakikalarda Enes Ünal kaydetti. Yayıncı kuruluş tarafından paylaşıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

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