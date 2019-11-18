Almanya Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Fritz Keller’den örnek karar! Dünya Kupası resti

Almanya Futbol Federasyonu’nun yeni başkanı Fritz Keller’in ilk hamlesi, dünyada büyük ses getireceğe benziyor. Birçok sivil toplum örgütü tarafından alkışlanan Fritz Keller’in aldığı radikal karar, 2022 Dünya Kupası’nı düzenleyecek Katar’ı da kapsayan birçok ülkeyi ilgilendiriyor.

Kadın hakları konusunda spor alanında en büyük adımlardan birini atmaya hazırlanan Almanya, Fritz Keller’in açıklamasının ardından Dünya Kupası’na katılmayabilir. Fritz Keller, Almanya’nın Die Welt dergisine yaptığı açıklamada “Almanya Futbol Federasyonu olarak, kadın haklarına saygı duymayan ülkelerde gerçekleştirilecek turnuvalara milli takımlarımızı göndermeyeceğiz. Kadın haklarına saygı duymayan ülkelerde futbol oynamayacağız” sözleri ile kararını duyurdu.

Kadın haklarının tartışmaya kapalı bir konu olduğunu belirten Fritz Keller “Federasyon olarak birçok problemi tartışarak çözmek zorundayız. Her kesimi memnun edecek bir çözüm bulmalıyız. Ancak bizim için pazarlık yapmaya açık olmayan değerler de var. Örneğin kadın hakları” diyerek kararında ne kadar ciddi olduğunun altını çizdi.

Bu durum, Katar’ın 2022 yılına kadar kadın hakları konusunda adım atmaması durumunda, Almanya’nın Dünya Kupası’nda yer almayacağı anlamına geliyor.

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Rapinoe`nin 500 milyon dolarlık zaferi! FIFA`dan devrim gibi karar Fransa`da düzenlenen 2019 Kadınlar Dünya Kupası`nın ardından ilgi odağı artan kadın futboluna, FIFA tarafından yapılan yatırım 500 milyon dolar arttırıldı. Dünya Kupası`nın ödül töreninde FIFA Başkanı Gianni Infantino`nun ıslıklanmasına kadar giden Kadınlar Dünya Kupası`nda, başını aktivist futbolcu Megan Rapinoe`nin çektiği birçok futbolcu, erkekler ile kadınlar arasındaki ekonomik eşitsizliğe isyan etmişti. İlgili Haberi Oku

ALMANYA’DAN ÖNEMLİ ADIM

Dünyanın birçok ülkesinde kadın hakları ciddi bir problem olarak göze çarpıyor. Kadınlar birçok alanda ayrım görüyor ve şiddete maruz kalıyor.

Raporlara göre dünya üzerinde 36 ülkede kadın hakları konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kadınlar bu ülkede zorla evlendiriliyor. tecavüze uğruyor, taşlanıyor ya da şiddete maruz kalıyor. Almanya’nın attığı bu adım, dünya kadın hakları konusunda atılan en önemli adımlardan biri olmaya aday görünüyor.

Örneğin Suudi Arabistan’da kadınlar oy kullanamıyor, Kamerun’da eşinin çalışıp çalışmayacağına kocası karar veriyor, Sudan’da zorla evlendirilme yasal sayılıyor, Hindistan ve Malezya’da evlilik içi tecavüz suç olarak kabul edilmiyor, Nijerya’da aile içi şiddete izin veriliyor, Afganistan’da kadınlar işledikleri basit bir suçtan dolayı 10 yıl hapis ya da taşlanma cezalarına çarptırılabiliyor.

Bu gibi örneklerin çoğaltılabileceği kadın hakları sorunu ile ilgili Almanya’nın aldığı karar sonrası Katar’ın nasıl karşılık vereceği merak ediliyor. Son yıllarda modernleşme adımları atan Katar’ın, kadın hakları konusunda yeni düzenlemeler getirmesi bekleniyor.

Eğer Katar, kadın hakları konusunda 2022 yılına kadar somut bir adım atmazsa, müzesinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Almanya, Katar’daki turnuvaya gitmeyecek.