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Airbnb ile IOC, Olimpiyatlar için anlaşma imzaladı
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Airbnb ile IOC, Olimpiyatlar için anlaşma imzaladı

IOC, Airbnb ile Olimpiyat Oyunları için bir anlaşma yaptıklarını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 18 Kasım 2019 15:29

Kısa süreli ev kiralama şirketi Airbnb, IOC ile 2028’e kadar süren bir anlaşma imzaladığını açıkladı. 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’yla başlayacak birliktelik, organizasyon için şehre gelen insanların şehirde kaldıkları sürede kira giderlerini düşürmeyi amaçlıyor.

02 Kasım 2019 Bekle bizi Tokyo! Atletizmde 11, yelkende 5, cimnastik, güreş ve yüzmede 4'er, atıcılıkta 3 isim Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Hedef; 2016 Rio'ya giden, 48 kadın ve 55 erkekten oluşan 103 kişilik kafileyi geçmek İlgili Haberi Oku

IOC Başkanı Thomas Bach olimpik köyü kaldırmak gibi bir amaçları olmadığını söyledi. Bu anlaşma ile organizasyon için gelen sporcu, sporcu yakınlarını, medya çalışanlarını ve takipçilere daha iyi bir hizmet vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İş birliği sırasıyla Tokyo, Paris ve Los Angeles Olimpik ve Paralimpik Oyunları’nı kapsayacak. Anlaşmanın ayrıntıları ise paylaşılmadı.

Son güncelleme 15:29 | 18 Kasım 2019
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