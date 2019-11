Zeljko Obradovic’ten Ali Koç ve Semih Özsoy’a teşekkür!

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic, Tofaş galibiyetinin ardından Fenerbahçe Televizyonu'na değerlendirmelerde bulundu.

Euroleague’de kötü günler geçirdiklerinin farkında olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, birlik olarak bugünlerden çıkabileceklerini söyledi.

Maçı izlemeye gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy’a teşekkür eden Obradovic, taraftarların desteğine ihtiyaçları olduğunu tekrarladı.

İşte Obradovic’in açıklamaları;

“Bence genel olarak iyi bir maç oynadık. Tofaş, şu ana kadar ligin hücum anlamında en iyi takımıydı. Mücadele içerisinde yaklaşık 20 sayı öne geçmiştik. Ancak son çeyrekte farkın kapanmasının nedeni bana göre üç perimetre oyuncumuzun uzun süreler parkede kalmaları ve sonunda da yorulmaları oldu. Kostas Sloukas, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic'ten bahsediyorum. Bu üç oyuncumuz için hiç rotasyon yapamadık. Leo Westermann devre arasında kendisini kötü hissetti. Sağlık ekibimiz kendisine yardım etmeye çalıştı ama dönme şansı yoktu.”

“BUNU HER SANİYE AKLIMIZDA TUTMALIYIZ”

“Dürüst olmak gerekirse; Moskova'daki kötü maçtan sonra takımımın bugünkü reaksiyonundan çok memnunum. Bu bize bundan sonra nasıl oynamamız gerektiği konusunda da yol göstermeli. Oyuncularımı bu önemli galibiyet ve oynama şekilleri için tebrik ediyorum. Zor bir dönemde olduğumuzu biliyorum. Hepimiz bunu anlayabiliyoruz. Bunu bir kez daha tekrar edeceğim. Taraftarlarımızın bu süreçteki reaksiyonu bizim için çok özel. Hepimiz bunu her daim, her saniye aklımızda tutmalıyız. Çünkü hayatta inişler-çıkışlar her zaman yaşanabilir. Birlik olmalı, maç maç ilerlemeli ve karşılaşmaların her saniyesinde savaşmalıyız.”

“ALİ KOÇ VE SEMİH ÖZSOY’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

“Bugün ayrıca Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulumuzun birçok üyesiyle birlikte bugün buradaydı. Çok zor bir anımızda yanımızda olup bize destek oldular. Elbette Semih Özsoy'a da özellikle teşekkür ediyorum. Kendisi her zaman bizimle. Bizi her zaman destekliyor. Takımımdaki herkes adına onlara teşekkür ediyorum. Çünkü onların desteği bizim için çok önemli.”