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Yenimahalle Belediyespor tek golle Avrupa’ya veda etti
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Yenimahalle Belediyespor tek golle Avrupa’ya veda etti

Avrupa Kadınlar Challenge Kupası'nda ilk maçta 9 sayı farkla yenilen Yenimahalle Belediyespor, sahasında DHC Sokol 8 farkla mağlup etse de kupaya veda etti.

17 Kasım 2019 18:45

Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı, Avrupa Kadınlar Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Çekya ekibi DHC Sokol’u 26-18 yendi.

Çekya’daki ilk maçı 9 gol farkla 34-25 kazanan DHC Sokol bir üst tura yükselirken Yenimahalle Belediyespor kupaya veda etti.

Salon: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi

Hakemler: Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi (Kosova)

Yenimahalle Belediyespor: Selen Akalın (Yağmur Bembeyaz), Edanur Arslan 2, Nurceren Akgün Göktepe 11, Ceylan Aydemir 2, Kozayeva 1, Gülsüm Güleçyüz 8, Esra Ertap Koyunoğlu 1, Fatma Atalar 1, Bilgenur Öztürk

DHC Sokol: Muckova (Krebs), Mylkova, Dybalova, Konecna, Polaskova 5, Desortova 5, Smidakova 4, Smetkova 3, Andryskova 1, Zemanovicova

İlk yarı: 16-10

İki dakika cezası alanlar: Konecna, Mylkova, Zemanovicova (DHC Sokol)

Son güncelleme 18:45 | 17 Kasım 2019
Avrupa Kadınlar Challenge Kupası DHC Sokol Yenimahalle Belediyespor Hentbol Takımı
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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