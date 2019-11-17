Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde 9. hafta devam ediyor | Fenerbahçe Opet evinde rahat…

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta karşılaşmaları; bugün (16 Kasım Cumartesi), oynanan karşılaşmalarla devam etti. 14 Kasım Dünya Diyabet Haftası etkinlikleri kapsamında bugün oynanan müsabakalarda takımlar, maçın seremonilerine ‘Diyabet Her Aileyi İlgilendirir' yazılı pankartla çıktılar.

Fenerbahçe Opet, konuğu Nilüfer Belediyespor’u 25-16, 25-22 ve 25-21’lik setlerle 3-0 yendi. Nefes kesen Aydın Büyükşehir Belediyespor ise konuğu PTT’yi 25-21, 23-25, 28-26, 26-28 ve 15-13’le geçti. Karayolları da sahasında ağırladığı Beylükdüzü Voleybol İhtisas’ı 25-17, 29-27 ve 25-18’le mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 9. hafta, yarın saat 16.30'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak Galatasaray HDI Sigorta – Atlasglobal Yeşilyurt karşılaşmasıyla sona erecek. Erkekler CEV Challenge Kupası | Tokat Belediye Plevne 3-0 VRCK Kazincbarcika Ülkemizi Erkekler CEV Challenge Kupası`nda temsil eden Tokat Belediye Plevne, 2. tur ilk maçında VRCK Kazincbarcika`yı set vermeden 3-0 yendi ve turu geçme adına 27 Kasım`daki rövanş öncesi avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku