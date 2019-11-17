Türkiye’nin son bir hedefi kaldı! Tarih yazmak için…

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında Türkiye, Andorra'ya konuk oluyor.

Ay-Yıldızlılar, İzlanda beraberliğiyle turnuva vizesi aldı ancak hedefimiz bitmedi.

Milliler, bugün liderlik için oynayacak. Arnavutluk deplasmanına çıkacak Fransa kazanamaz, Türkiye de Andorra'yı mağlup ederse grubu lider bitirecek. Böylece milliler, tarihinde ilk kez bir eleme grubunu lider bitirme başarısını gösterecek.

LİDERLİK NEDEN ÖNEMLİ?

EURO 2020 grupları, Bükreş'te 30 Kasım'da çekilecek kurayla belli olacak. Eleme turunda en yüksek puan toplayan 6 grup lideri birinci torbadan kuraya girecek. Düşük puanlı diğer 4 lider ile en iyi puanlı 2 ikinci, ikinci torbaya yerleşecek. Türkiye'nin şu anki durumu değişmezse büyük ihtimalle üçüncü torbada olacak.

Ancak grubu lider bitirirsek, ikinci torbadan kuraya katılma ve finallerde daha kolay bir grupta olma ihtimalimiz bulunuyor.

KADRO DEĞİŞTİ

Millilerde Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok kadrodan çıkarıldı. Yerlerine Ümit Milliler'den Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür alındı.

Şenol Güneş bugün çok genç bir kadro tercih edebilir.

A Milli Takımımız, Andorra'yı İstanbul'da Ozan Tufan'ın 89. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etmişti.

AHMED KUTUCU BEKLENTİSİ

Almanya doğumlu olan ve Almanların milli takımına almaya çalıştığı Ahmed Kutucu, bugün Ay-Yıldızlı formayı giyerse A Milli Takım tercihi kesinleşecek.

Ümit Milliler'de oynayan 19 yaşındaki futbolcu, santrfor ihtiyacı bulunan Türkiye için çok değerli bir isim olarak öne çıkıyor. Daha önce kadroya çağrılan ancak şans bulamayan Ozan Kabak'ın da bugün ilk kez A Milli olması bekleniyor.