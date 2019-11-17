Türkiye 74-51 Litvanya | FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a deplasmanda 59-56 mağlup olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda, ilk maçında Arnavutluk'u 108-43 gibi farklı skorla yenen Litvanya'yı konuk etti.

Karşılaşmanın başında üstünlüğünü ortaya koyan milliler, özellikle Quanitra, Pelin ve Gizem'in isabetli atışlarıyla ilk periyodu 4 sayı önde geçerken, ilk yarıyı da Ayşegül'ün kaydettiği 3 sayılık atışlarla 7 sayı önde kapattı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan milliler, 3. periyotta farkı 16 sayıya kadar çıkarırken, karşılaşmayı 74-51 farklı kazandı.

Fenerbahçe`nin yıldız oyuncusu Birsel Vardarlı hatırlandı A Milli Kadın Basketbol Takımı`nda da forma giyen ve kısa süre önce profesyonel spor yaşamını sonlandıran Fenerbahçe`nin efsane oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen`e, plaket verilirken milli takım forması hediye edildi. İlgili Haberi Oku

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Janusz Calik, Zdenko Tomasovic, Blaz Zupancic

Türkiye: Olcay Çakır 4, Tuğçe Canıtez 11, Quanitra Hollingsworth 14, Gizem Yavuz 7, Merve Aydın 1, Ayşegül Günay Aladağ 11, Cansu Koksal 5, Meltem Avcı, Pelin Bilgiç 8, Kübra Erat 3, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz 8

Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu

Litvanya: Kamile Nacickaite, Santa Baltkojiene 3, Gintare Petronyte 10, Gabija Meskonyte 6, Laura Miskiniene 6, Gabriele Sulske 9, Monika Grigalauskyte, Laura Juskaite 13, Giedre Labuckiene, Mante Kvederaviciüte 2, Egle Siksniüte 2

Başantrenör: Mantas Semius

1. Periyot: 21-17 (Türkiye lehine)

Devre: 38-31 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 60-44 (Türkiye lehine)

5. Faulle çıkan: Quanitra Hollingsworth (Türkiye)

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