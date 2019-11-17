TRT 1 canlı izle! TRT 1 canlı yayın şifresiz nasıl izlenir?

Türkiye bu akşam Andorra karşısında EURO 2020 elemelerindeki son maçına çıkıyor. Zorlu maç ise TRT 1 canlı yayını ile ekrana gelecek. Peki TRT 1 canlı nasıl izlenir? İşte TRT 1 frekans bilgileri

TRT 1 CANLI İZLE

TRT1 FREKANS BİLGİLERİ

Uydu Adı Frekans POL Sembol FEC Türksat 4A Batı 42ºE / Türkiye – Avrupa 11.958 V 27500 5/6

TRT 1 CANLI YAYIN ŞİFRESİZ NASIL İZLENİR?

Uluslar arası yayıncılık kuralları gereği, uydu cihazları maçlar esnasında şifreye girebiliyor. Bu sorunu yaşamak istemeyen futbol severler TRT 1 Biss Key ayarları nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor ve güncel TRT 1 uydu frekansı öğrenmek istiyor.

TRT 1 BİSS KEY ŞİFRESİ

1. TRT1’i açtığınızda şifreleme problemiyle karşılaşan kullanıcıların

TRT 1 Biss Key bilgilerini girmeleri gereecek. Biss Key girmeden önce bilinmesi gerekenlerin başında, uydu alıcısının Biss Key kırabilme özelliğine sahip olup olmadığı geliyor. Şifreyi kırabilmek için uydu alıcınızın Biss şifre çözebilme özelliğine sahip olması gerekmektedir. Eğer uydu alıcınızın şifre çözme özelliği açık durumda değilse, uydu alıcınızı aldığınız yetkili servisten destek isteyiniz.

2. Uydu alıcınızın menüsünde ‘CAS’, ‘Key Girişi’, ‘CAS System’, ‘CAS Keys’ veya benzer bir isimle yer alan KEY girişi menüsüne gelin.

3. Açılacak menüde yer alan şifreleme tiplerinden (Şifre Tipi, Cas Type veya benzer bir isimdeki seçenek) Biss olanını seçin.

4. Açılacak menüde yer alan talimatları uygulayarak aşağıdaki değerleri girin.

TRT için; Biss ID: 0x1FFF ya da 0x1FFE (eğer 6 haneli ise Biss ID 0x001FFF ya da 0x001FFE olarak girilmelidir)

Biss TP: 11919/24444 (V) (Bazı modellerde bu sorulmamaktadır.)

TRT 1 Biss Şifresi;

Biss ID: 0×1FFE (Biss ID Menüsü 6 Haneli İse 0×001FFE olarak girilmelidir.)

Biss TP: 11919 / 244444 (V) (Bazı Uydu Cihazlarında Bu Seçenek Bulunmamaktadır.)

Key Değeri: 1 00 00 00 00 00 00 (Cihazınızda Key Değeri Atayacağınız Aralıklar 12 Haneden Fazla İse Sonuna 0 “SIFIR” Koyarak Tamamlayabilirsiniz / Doldurabilirsiniz.)