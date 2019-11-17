Süper Lig ekiplerinden milli takımlara 65 futbolcu! Milli takımlara en fazla oyuncu gönderen Süper Lig ekibi…

Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika’da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, tam 65 futbolcuyu A Milli Takım seviyesinde milli takımlarına gönderdi.

DÖRT BÜYÜKLERDEN EN ÇOK FENERBAHÇE

Süper Lig’in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı.

Fenerbahçe, Emre, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali’yi Türkiye, Gary Rodrigues’i Yeşil Burun Adaları, Zanka’yı Danimarka, Zajc’ı Slovenya ve Isla’yı da Şili Milli Takımı’na yolladı.

MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP DENİZLİSPOR

Milli maç arasından dolayı 18 Süper Lig kulübü 12’nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece bir oyuncusunu milli takımlara göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A Milli Takım seviyesinde sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.

ANADOLU’DA ÜÇ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR

Anadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4’er oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor’da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe’de Beto, Gassama, Celso Borges ve Sanneh; Antalyaspor’da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takımda yer alıyor.

AFRİKA’YA 25 OYUNCU

Kıtasal olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Avrupa kıtasına oyuncu göndermiş durumda… Bu kıtaya 33 futbolcu giderken, Afrika Kupası Elemeleri için ise bu kıtaya tam 25 oyuncu göndermiş durumda.

Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği Afrika’ya 3’er futbolcu gönderirken bu alanda ilk sırada yer alan ekipler olarak dikkat çekiyor. Galatasaray’ın Japon futbolcusu Nagatomo, Asya kıtasına giden tek oyuncu olarak dikkat çekerken, Beşiktaş’tan Boyd, Ankaragücü’nden Orgill, Galatasaray’dan Muslera, Göztepe’den Borges, Fenerbahçe’den Isla, Çaykur Rizespor’dan Samudio, Amerika kıtasına giden futbolcular olarak göze çarpıyor.

Süper Lig kulüplerinden A Milli takımlara giden oyuncular şu şekilde:

Aytemiz Alanyaspor: Efecan, Bakasetas, N’Sakala

Ankaragücü: Orgill, Moke

Gençlerbirliği: Sessegnon, Sadio Diallo, Abdoulaye Diallo

Göztepe: Beto, Gassama, Celso Borges, Sanneh

Gaziantep FK: Twumasi, Diarra, Tosca

Fenerbahçe: Emre, Hasan Ali, Ozan, Deniz, Altay, Zajc, Isla, Zanka, Rodrigues

Galatasaray: Ömer, Muslera, Babel, Luyindama, Nagatomo, Feghouli, Lemina

Beşiktaş: Burak, Abdoulay Diaby, Ljajic, Elneny, Boyd

Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Sörloth, Hosseini

Medipol Başakşehir: İrfan Can, Mahmut, Mert, Berkay, Visca, Ponck

Çaykur Rizespor: Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah

Demir Grup Sivasspor: Appindangoye, Emre Kılınç

İstikbal Mobilya Kayserispor: Abdennour, Lung

İttifak Holding Konyaspor: Daci, Shengelia

Kasımpaşa: Hajradinovic, Popov

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe

Antalyaspor: Celustka, Sangare, Dala, Fredy

Yukatel Denizlispor: Hadi Sacko

DHA-Spor – Türkiye-İstanbul / Merkez – Sezer AFŞAR 2019-11-17 09:58:47