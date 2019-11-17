SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… MSB duyurdu: PKK/YPG, 800 IŞİD’liyi serbest bıraktı
Ukrayna namağlup lider Sırbistan play off oynayacak
Milli Takımlar

Ukrayna namağlup lider Sırbistan play off oynayacak

Beşiktaşlı Adem Ljajic'in de forma giydiği Sırbistan sahasında Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı. B grubunu namağlup lider tamamlayan Ukrayna EURO 2020'ye gitmeye hak kazanırken Sırbistan play off turuna kaldı.

17 Kasım 2019 19:18

EURO 2020 Elemeleri B Grubu 8. ve son hafta karşılaşmasında Sırbistan sahasında Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı ve Portekiz’in de Lüksemburg deplasmanından 3 puan ayrılması ile birlikte grubu üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmada Sırbistan’ın gollerini Tadic ve Mitrovic kaydederken Ukrayna’nın golleri ise Yaremchuk ve Besedin’den geldi.

Mücadelede Beşiktaş’ta forma giyen Adem Ljajic ilk 11’de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı. Grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan, Norveç ile play-off oynayacak. Uluslar Ligi’ndeki performansına göre Sırbistan’ın EURO 2020 kaderi belli olacak. Grubu lider tamamlayan Ukrayna ise EURO 2020’ye namağlup olarak katılmaya hak kazandı.

Son güncelleme 19:18 | 17 Kasım 2019
euro 2020 Sırbistan sırbistan ukrayna ukrayna
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ