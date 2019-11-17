Ukrayna namağlup lider Sırbistan play off oynayacak

EURO 2020 Elemeleri B Grubu 8. ve son hafta karşılaşmasında Sırbistan sahasında Ukrayna ile 2-2 berabere kaldı ve Portekiz’in de Lüksemburg deplasmanından 3 puan ayrılması ile birlikte grubu üçüncü sırada tamamladı.

Karşılaşmada Sırbistan’ın gollerini Tadic ve Mitrovic kaydederken Ukrayna’nın golleri ise Yaremchuk ve Besedin’den geldi.

Mücadelede Beşiktaş’ta forma giyen Adem Ljajic ilk 11’de başladığı karşılaşmada 69 dakika sahada kaldı. Grubu 3. sırada tamamlayan Sırbistan, Norveç ile play-off oynayacak. Uluslar Ligi’ndeki performansına göre Sırbistan’ın EURO 2020 kaderi belli olacak. Grubu lider tamamlayan Ukrayna ise EURO 2020’ye namağlup olarak katılmaya hak kazandı.