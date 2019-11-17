Rıza Çalımbay’dan çok konuşulacak sözler: Bazı arkadaşların PR’ı oldukça fazla

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, SÖZCÜ'den Yasin Yıldırım’a özel röportaj verdi. Kırmızı-beyazlıları ligde liderliğe taşıyan Rıza Çalımbay, “Ben şu anda sırf birikimim. Ama hak ettiğim değeri gördüğümü söyleyemem. Lobim yok. Yapım olarak da yapamam. Bazı arkadaşların PR'ı oldukça fazla. Bazı şeyleri aşamıyorsun. Engelleri aşamıyorsun. Bu durum mütevazılığımdan kaynaklanıyor” diye konuştu.

Rıza Çalımbay, “Sivasspor'un bu başarısının ardından gündeme gelmesi lazım. Beni getirmesinler istemiyorum. Lider biziz ama sayfalarda yokuz. 4 büyükler gazeteleri kaplıyor. Bizim yerimize bu takımlardan biri ligde ilk sırada olsa misli misli yer alırdı. Benim futbolculuk hayatım da teknik direktörlük kariyerim de mükemmel geçti. İki kulvarda da oldukça başarılı olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay şöyle devam etti:

“Benim için üç takım var. Biri doğduğum, büyüdüğüm Sivas. Bir diğeri Beşiktaş. Hayatım orada geçti. Orada her başarıyı yaşadım. Ama eski Rıza değilim. 2004-05'teki gibi değilim. Beşiktaş'ı ikinci yarının lideri yaptım. Gittiğim her takımda başarılı oldum. Üçüncüsü de Milli Takım. Boş kâğıda imza atarım. Gözüm kapalı giderim. Yurtdışından da iyi teklif gelirse hemen kabul edeceğim.”

SİVAS’A ŞARTIM İLK 5

Rıza Çalımbay, Sivasspor'un başarısını ve hedeflerini anlattı. Kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, “Yönetime ‘İlk 5'e oynayacaksak gelirim' dedim. Şu anda önemli olan yakaladığımız istikrarı sürdürmek. Daha fazla çalışmalıyız. Esas başarı sezonu iyi bir yerde bitirmek. Naklen yayın parası geç ödenince transferde sıkıntı yaşadık. Geniş bir kadromuz yok ama iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“KALSINLAR”

Sivasspor Teknik Direktörü, “Geçen sezon oynamayan Mert Hakan ve Erdoğan iki yeni transferimiz gibi oldu. Mert ve Emre Kılınç'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Yönetim yeni anlaşma için uğraşıyor. Elbette kalsınlar isterim. Ama giderlerse de ben dahil hiç kimse bir şey diyemez. Kapasiteleri çok yüksek ve giderlerse yeni takımlarına çok büyük katkıda bulunurlar” ifadelerini kullandı.

“HAKEMLER BİZİ GEBERTTİ”

Hakem hataları ile ilgili de konuşan Rıza Çalımbay, şunları söyledi:

“Kasımpaşa’yı çalıştırdığım dönemde hakemler bizi adeta gebertti. Hakem hatalarıyla 18 puan kaybettik. VAR'dan memnunum. Ama biz kullanamıyoruz. Alanya maçımızı Halil Umut Meler mükemmel yönetti. Ama bir hata yaptı. Nizami golümüzü vermedi. Rize karşılaşmasında iki penaltımız verilmedi. VAR hakemi Hüseyin Göcek, ertesi haftaki karşılaşmamıza verildi. Hakemler hataları hep bana yapıyorlar.”