Portekiz, EURO 2020 biletini Lüksemburg’ta aldı

EURO 2020 Elemeleri B Grubu’dan Portekiz, Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Josy Barthel Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak EURO 2020 biletini kaptı.

Ukrayna’nın lider çıktığı grupta sahadan 3 puan ayrılması durumunda şampiyona biletini cebine koyacak olan Portekiz, rakibini 39. dakikada Bruno Fernandes ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golleriyle yendi.

Bu sezon 32. golünü atan Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla çıktığı 164. maçında 99 gole ulaştı.

B Grubu’nun diğer maçında ise lider Ukrayna sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.