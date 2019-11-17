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Portekiz, EURO 2020 biletini Lüksemburg’ta aldı
Milli Takımlar

Portekiz, EURO 2020 biletini Lüksemburg’ta aldı

EURO 2016'nın şampiyonu Portekiz, Lüksemburg'u 2-0 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.

17 Kasım 2019 19:03

EURO 2020 Elemeleri B Grubu’dan Portekiz, Lüksemburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Josy Barthel Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk takım 2-0 kazanarak EURO 2020 biletini kaptı.

Ukrayna’nın lider çıktığı grupta sahadan 3 puan ayrılması durumunda şampiyona biletini cebine koyacak olan Portekiz, rakibini 39. dakikada Bruno Fernandes ve 86. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golleriyle yendi.

Bu sezon 32. golünü atan Ronaldo, Portekiz Milli Takım formasıyla çıktığı 164. maçında 99 gole ulaştı.

B Grubu’nun diğer maçında ise lider Ukrayna sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

Son güncelleme 19:03 | 17 Kasım 2019
euro 2020 lüksemburg portekiz
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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