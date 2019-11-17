Ozan Kabak ile Ahmed Kutucu ilk kez milli oldu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu’nda Andorra ile karşılaşan A Milli Takım, son İzlanda maçına göre ilk 11’inde 8 oyuncu değişikliğiyle sahaya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, gruptaki İzlanda maçından sonra Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok’u aday kadrodan çıkarmış, bu isimlerin yerine Ümit Milli Futbol Takımı’nda forma giyen Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür’ü aday kadroya almıştı.

Andorra’ya karşı sahaya çıkan A Milli Takım ilk 11’inde, 14 Kasım’daki İzlanda maçına göre sadece Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan ve Merih Demiral yerlerini korudu.

OZAN VE AHMED’İN İLK MİLLİ MAÇI, UĞURCAN İSE İLK KEZ RESMİ MAÇTA

Şenol Güneş’in ilk 11’de forma verdiği kaleci Uğurcan Çakır, forvet oyuncusu Ahmed Kutucu ve savunma oyuncusu Ozan Kabak, kariyerlerinde ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım formasını giydi. Uğurcan, daha önce Yunanistan ile yapılan özel maçta milli takım kalesini korumuştu.

A Milli Takım, Andorra maçında Uğurcan Çakır, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Ahmed Kutucu ve Enes Ünal’dan oluşan 11’le sahada yer aldı.

ANDORRA’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Ev sahibi Andorra ise son Arnavutluk maçına göre ilk 11’inde 3 oyuncu değişikliği yaptı.

Andorra Teknik Direktörü Jesus Alvarez, Arnavutluk maçı ilk 11’inde oynattığı Rubio, Emilio Garcia ve Sergi Moreno’yu Türkiye maçında yedek bekleterek, yerlerine Marc Rebes, Ildefons Lima ve Alex Martinez’e şans verdi.

Andorra’nın ilk 11’inde Gomes, Cristian Martinez, Vales, Rebes, Ildefons Lima, Clemente, Alaez, San Nicolas, Alex Martinez, Cervos ve Llovera yer aldı.

Diğer yandan Andorra Milli Takımı’nın kaptanı 39 yaşındaki Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte bir dünya rekoruna imza attı. Lima, 22,5 yıl Andorra Milli Takımı’nın formasını giyerek, “en uzun süre milli formayı giyen futbolcu” rekorunun sahibi oldu.

STATTA ÇOĞUNLUK TÜRK TARAFTARLARIN

Toplam 3 bin 300 seyirci kapasiteli suni çimli Ulusal Stadyum’da, tribünlerde çoğunluğu Türk taraftarlar oluşturdu.

Türk bayraklarıyla stadı dolduran yaklaşık bin taraftar, A Milli Takım’a büyük destek verdi.

Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Türkiye’nin Barselona Başkonsolosu Güçlü Kalafat ve Andorra Başbakanlık Ekonomi ve İşletme Bakanı Jordi Gallardo da karşılaşmayı izledi.

Maç saatinde hava sıcaklığı 0 derece oldu.