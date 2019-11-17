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Ofspor Başkanı Olcay Saral’dan oyuncularına sert tepki! ‘Cebinizdeki parayı dikkatli harcayın’
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Ofspor Başkanı Olcay Saral’dan oyuncularına sert tepki! ‘Cebinizdeki parayı dikkatli harcayın’

TFF 3. ligde mücadele eden Ofspor maçsız geçilecek 'bay haftası' öncesi evinde Derincespor'a 1-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibinde oyuncularına sinirlenen başkan Olcay Saral sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

17 Kasım 2019 17:29

TFF 3. ligde Ofspor sahasında oynadığı maçta Dericespor’a 1-0 mağlup oldu. Ligde mücadele oynanmayacak ‘BAY haftası’ öncesi alınan şok yenildi Ofspor başkanı Olcay Saral’ın tepkisi çekti.

Oyuncularının maçta yeterli mücadeleyi göstermediğini düşünen Olcay Saral twitter hesabından bir paylaşım yaparak, “Bu mağlubiyet diğerleri gibi değildi. BAY haftasına girerken maçı değil tatili düşünen tüm takım bu sorumsuzluğun sorumlusudur. Ayrıca cebinizdeki parayı dikkatli harcamanızı tavsiye ederim çünkü bir süre onla idare etmek zorundasınız. Şimdi herkese BYE” ifadelerini kullandı.

Takıma gösterdiği sert tepki sonrası Olcay Saral’ın yaptığı paylaşımla oyuncularının parasını ödemeyeceği ve böyle bir ceza yöntemi seçtiği şeklinde yorumlandı.

Ofspor 17 takımlı ligde 8. sırada, Derincespor ise 7. sırada bulunuyor.

Son güncelleme 17:37 | 17 Kasım 2019
Ofspor Olcay Saral tepki TFF 3. Lig twitter
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