Obradovic patlaması!

Fenerbahçe camiası, erkek basketbol takımını konuşuyor. Obradovic’in CSKA Moskova maçında ettiği küfürler tartışılıyor.

EuroLig'de 2017'de şampiyon olarak tarihe geçen sarı-lacivertlilerin De Colo transferine karşın bu sezonki kötü gidişi, CSKA Moskova deplasmanında sürdü. 88-70 Rus ekibinin üstünlüğü ile biten maçta Zeljko Obradovic'in 3. çeyrekte aldığı molada başta Datome ve Melih olmak üzere oyuncularına küfür etmesi (F… you) ve “Sizden utanıyorum” demesi ekranlara yansıdı. 59 yaşındaki Sırp koçu tanıyanların ve basketbola yakın olanların garipsemediği bu davranış, bazı kesimlerin ise tepkisini çekti.

MAÇ SONRASI DA ELEŞTİRDİ

CSKA maçı sonrası Obradovic “Sevmediğim şey şu: Oynamak bazı oyuncuların ilgisini gerçekten çekmiyor. Böyle bir şeyi görmek, uyanmaya çalışmak ve bir şeyler yapmak gerçekten zor” yorumunu yaptı.

Efsane çalıştırıcı takımın genel gidişatı için de “Sergilediğimiz tabloda son iki maçta (taraftarların) bize verdikleri mesajı ve idmana geldiklerinde iletmek istediklerini anlamadığımız kesin. Onlardan çok özür diliyorum. Korkuyorum ki bu tabloyu değiştirmek çok kolay olmayacak. Bunu hep konuşuyoruz ama bu, yeterli değil sanırım” dedi.