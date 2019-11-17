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NBA’de Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı
NBA

NBA’de Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves'u 125-105 yenen Houston Rockets'ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribaunt üretti.

17 Kasım 2019 11:17

NBA’e 8 maçla devam edildi. Minnesota Timberwolves’un konuğu olan Houston Rockets, mücadeleyi 125-105 kazanarak üst üste 7. galibiyetini aldı.

Rockets’ın all-star oyuncusu James Harden, 49 sayı, 6 asist, 5 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 20 sayı atan Ben McLemore ve 19’ar sayı kaydeden Austin Rivers ve Chris Clemons, Rockets’ın galibiyet almasında önemli rol oynadı.

Minnesota Timberwolves’ta Karl-Anthony Towns 27 sayı ve 15 ribauntla “double-double” yaparken, Jake Layman karşılaşmayı 21 sayı ile tamamladı.

ERSANLI MİLWAUKEE BUCKS GALİP GELDİ

Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, konuk olduğu Indiana Pacers’ı 102-83 mağlup etti.

Misafir ekipte Giannis Antetokounmpo 26 sayı ve 13 ribauntla “double-double” yaparken, milli basketbolcu Ersan İlyasova takımına 6 sayı, 1 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.

Indiana Pacers’ta ise 11 sayı ve 14 ribauntla Domantas Sabonis ve 16 sayı ve 11 ribauntla Myles Turner “double-double” yaptı.

SONUÇLAR

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 111-117

Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 83-102

New York Knicks-Charlotte Hornets: 102-103

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 109-94

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 105-125

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 116-121

Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 110-102

Los Angeles Clippers-Atlanta Hawks: 150-101

Son güncelleme 11:40 | 17 Kasım 2019
Ersan İlyasova James Harden
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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