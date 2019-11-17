Malta’nın hocası kafasını kulübeye vurdu: ‘Son 20 dakikayı hatırlamıyorum’

Malta Teknik Direktörü Ray Farrugia, EURO 2020 Elemeleri çerçevesinde İspanya ile oynadıkları maçın son 20 dakikasını hatırlamıyor. Sebebi ise talihsiz bir kaza…

Karşılaşmanın 64. dakikasında kafasını yedek kulübesinin üst kısmına çarpan Farrugia’ya sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Kafasının üst kısmında kanama olduğu görülen Farrugia maçın ardından basın toplantısına katıldı.

Maçın son anlarını hatırlamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Son 20 dakikaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık. Dünyanın en iyi oyuncu grubuna sahip İspanya’nın bu turnuvayı kolayca kazanabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İspanya’ya deplasmanda 7-0 yenilen Malta, 9 maç sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçı kaybeden Malta, tek galibiyetini Faroe Adaları’na karşı aldı.

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