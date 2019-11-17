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Malta’nın hocası kafasını kulübeye vurdu: ‘Son 20 dakikayı hatırlamıyorum’
Milli Takımlar

Malta’nın hocası kafasını kulübeye vurdu: ‘Son 20 dakikayı hatırlamıyorum’

EURO 2020 Elemeleri müsabakasında İspanya ile karşılaşan Malta'nın teknik direktörü Ray Farrugia talihsiz bir kaza yaşadı. Yedek kulübesinin üst kısmına kafasını çarpan Farrugia, karşılaşmanın son 20 dakikasını hatırlamadığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 17 Kasım 2019 15:14

Malta Teknik Direktörü Ray Farrugia, EURO 2020 Elemeleri çerçevesinde İspanya ile oynadıkları maçın son 20 dakikasını hatırlamıyor. Sebebi ise talihsiz bir kaza…

Karşılaşmanın 64. dakikasında kafasını yedek kulübesinin üst kısmına çarpan Farrugia’ya sağlık ekipleri anında müdahale etti.

Kafasının üst kısmında kanama olduğu görülen Farrugia maçın ardından basın toplantısına katıldı.

Maçın son anlarını hatırlamadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, “Son 20 dakikaya dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Dünyanın en iyi takımına karşı oynadık. Dünyanın en iyi oyuncu grubuna sahip İspanya’nın bu turnuvayı kolayca kazanabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İspanya’ya deplasmanda 7-0 yenilen Malta, 9 maç sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor. Oynadığı 8 maçı kaybeden Malta, tek galibiyetini Faroe Adaları’na karşı aldı.

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Son güncelleme 15:20 | 17 Kasım 2019
euro 2020 ispanya malta Ray Farrguia
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