Londra’da finalin adı belli oldu! Son şampiyon devrildi

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 7. gününde Dominic Thiem, Alexander Zverev’i 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvanın ikinci yarı final maçında, 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem ile 7 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı. Thiem, turnuvanın son şampiyonu Zverev’i 1 saat 34 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Turnuvanın finalinde Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas’ın rakibi oldu.