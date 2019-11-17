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Londra’da finalin adı belli oldu! Son şampiyon devrildi
Tenis

Londra’da finalin adı belli oldu! Son şampiyon devrildi

Londra'da düzenlenen ATP Finalleri'nde Zverev'i 2-0 mağlup eden Thiem, finalde Tsitsipas'ın rakibi oldu.

17 Kasım 2019 11:09

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri’nin 7. gününde Dominic Thiem, Alexander Zverev’i 2-0 yenerek finale yükseldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen turnuvanın ikinci yarı final maçında, 5 numaralı seribaşı Avusturyalı Thiem ile 7 numaralı seribaşı Alman Zverev karşılaştı. Thiem, turnuvanın son şampiyonu Zverev’i 1 saat 34 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 6-3’lük setlerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Turnuvanın finalinde Thiem, Yunan Stefanos Tsitsipas’ın rakibi oldu.

Son güncelleme 11:09 | 17 Kasım 2019
ATP Londra Thiem zverev
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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