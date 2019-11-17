Kosova Teknik Direktörü Bernard Challandes: ‘Sterling’i durdurmanın yolu bacağını kırmak’

EURO 2020 Elemeleri A Grubu mücadelesinde İngiltere’yi ağırlayacak olan Kosova’nın teknik direktörü Bernard Challandes, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında ilginç ifadeler kullandı.

İngiltere’nin Avrupa’nın en iyi takımı olduğunu söyleyen Challandes, yıldız futbolcu Raheem Sterling ile ilgili espri yaparken onu durdurmanın tek yolunun bacağını kırmak olduğunu söyledi.

Joe Gomez ile yaşadığı tartışma nedeniyle Karadağ maçında forma şansı bulamayan Sterling’in takıma geri dönme ihtimaliyle ilgili konuşan Challandes şu ifadeleri kullandı:

“Böyle olursa bizim için iyi olmaz. Bu çifte kötü haber demektir. Çünkü eğer Sterling oynarsa, ilk olarak pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri. İkinci olarak, Sterling’in yerinde olsaydım bu maçta kendimi göstermek için oynardım. Ve İngiltere’nin potansiyel atak futboluna karşı kolektif bir iş çıkarmamız gerekiyor. Ancak takım olarak buna karşı koyabiliriz. Yoksa Sterling’in bacağını kırmak zorunda kalabiliriz. Ama bu bizim tarzımız değil, bizler nazik insanlarız. Biz çok, çok, çok, çok iyi bir takımız ama eğer birlikte oynarsak bunu sorun olmaktan çıkartırız”

“BİRAZ DA KORKUYORUM”

Öte yandan İngiltere’nin aldığı sonuçlara ve deneyimine dikkat çeken Challandes, “İngiltere’nin elemelerde oynadığı maçlara bakarsınız kimse bu kadar gol atamadı. Takımın inanılmaz bir hücum potansiyeli var. 7-0, 6-0, 5-0, 5-0, 5-0. İnanılmaz. Bu bizim için inanılmaz bir hedef ve keyif alma sebebi ama biraz da korkuyorum. Biraz gülebiliriz ama İngiltere 1001. maçına çıkarken biz sadece 29. maçımızı oynayacağız. Onlar biraz daha deneyimli gibi” dedi.

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