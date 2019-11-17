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İngiltere’den bir kalecinin rezil olduğu an! Koşarak geldi ve…
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İngiltere’den bir kalecinin rezil olduğu an! Koşarak geldi ve…

İngiltere'de amatör ligde oynanan bir karşılaşma, kalecinin hayatı boyunca unutamayacağı bir ana sahne oldu.

SKOR DIŞ HABER 17 Kasım 2019 14:48

İngiltere amatör lig takımlarından Nuneaton, sahasında Stratford’u konuk etti. İlk yarının sonralarına doğru Nuneaton’un kazandığı penaltı sonrası kaleci Tony Breeden, penaltıyı atmak isteyince tribünleri kahkahaya boğan bir olay yaşandı.

Kazanılan penaltı sonrası, arkadaşlarının şaşkın bakışları arasında, “Ben atacağım” diyerek sorumluluk alan Tony Breeden yaşanacaklardan habersiz topu penaltı noktasına koydu. Oldukça gerildikten sonra koşa koşa gelerek topa vuran Tony Breeden, kaleyi tutturamadı. Gereğinden fazla bir şekilde havalanan top, auta gitti. Ancak Tony Breeden’ın çilesi henüz bitmemişti. Havalanan top, stadyumdaki ışıklara çarptı. Kırılan ışığın parçaları tribüne akarken, olayı izleyen taraftarlar, kahkahalara boğuldu.

Daha sonra bir penaltı daha kazanan Nuneaton, bu kez kalecisi yerine orta saha oyuncusu Callum Powell’a atışı kullandırdı ve top ağlarla buluştu. Nuneaton maçı 2-0 kazanırken, en çok kalecinin yaptığı vuruş akılda kaldı.

Son güncelleme 15:03 | 17 Kasım 2019
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