Futbol maçını maskeyle izlediler

Kemal ATLAN/ SÖZCÜ Kütahya Tunçbilek Termik Santrali’nin bacalarında filtre olmadığı için zehir soluduklarını belirten belde sakinleri santrali protesto etmek amacıyla beldelerinde oynanan futbol karşılaşmasını maske takarak izledi.

Filtre zorunluluğunun 2022 yılına uzatılmasını protesto eden belde sakinleri ‘dumanlı hava istemiyoruz' şeklinde sloganlar attı. Yaklaşık 18 bin nüfusa sahip beldede santral protesto edildi.

“HASTALIKLAR ARTTI”

Filtre zorunluluğunun 2022 yılına kadar uzatılmasına ortam hazırlayan tasarıyı protesto etmek için eylemi gerçekleştiren vatandaşlar, “Termik santralin bacalarında filtre olmamasından kaynaklanan hava kirliliği ve kül yağması nedeniyle evlerimizin kapısını, penceresini açamaz hale geldik. Günün her saatinde tepemize kül yağıyor. Nefes almakta zorlanıyoruz. Beldemizde hava kirliliğine bağlı olarak astım, koah ve akciğer kanseri gibi hastalıklar arttı. Filtre zorunluluğunun 2022 yılına kadar uzatılmasını kabul etmiyoruz. Acilen önlem alınmalı ve santralin bacalarına gereken filtre takılmalıdır. Kendi özel arabanda dahi sigara içmek yasaklanırken belde hatta ilçe sakinlerinin hayatını etkileyen termik santrale göz yumuluyor” şeklinde tepki gösterdi.

MİLLETVEKİLİ DE MASKEYLE İZLEDİ

Maçı izlemek için Tunçbilek Madenciler Sahası'na gelen CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da karşılaşmayı maske takarak izledi. Kasap, “Bacasından zehir saçan Tunçbilek Termik Santralı nedeniyle müsabakayı maske ile izlemek zorunda kaldık. Burada yaşayan vatandaşlarımızı gündelik hayatından alıkoyan ve filtre takmadıkları için zehirli hava solumalarına yol açan bu uygulamayı kınıyor ve protesto ediyoruz. Termik santral zehir saçıyor” ifadelerini kullandı.

ÇİĞDEM TOKER YAZMIŞTI

SÖZCÜ yazarlarından Çiğdem Toker, 11 Kasım 2019 tarihli köşesinde yazdığı yazıyla okurlarını uyarmıştı. Yazısında sürenin uzatılacağının altını çizen Çiğdem Toker “Bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda torba kanun teklifi görüşülecek. İçinde birbirine benzemez kanun maddeleri bulunduran bütün torbalar gibi bunda da “havayı kirletme izni” olarak anılan madde yer alıyor.

Çiğdem Toker, söz konusu maddeyi ise “Ülkenin en eski ve kirli santralleri nefes aldığımız havayı, yüce Meclis üzerinden iki buçuk yıl daha kirletmek istiyor. Çünkü yapmaları gereken yatırımları yapmamışlar” diyerek açıklamıştı.

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