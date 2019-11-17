EURO 2020 ne zaman başlayacak? Avrupa Futbol Şampiyonası hangi ülkelerde yapılacak?

Dünyanın en çok takip edilen futbol turnuvalarında biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası bu yaz 12 farklı ülkede gerçekleştirilecek. 24 takımlı turnuvaya dahil olacak ülkelerin 20 tanesi grup aşamasında belli olacak. Geri kalan 4 takım ise play-off etabının ardından turnuvaya gitme hakkını kazanacak. Play-off’a katılacak 16 takım UEFA Uluslar Ligi’ndeki A,B,C ve D liglerindeki grupların kazananları olacak. Peki heyecanla beklenen EURO 2020 ne zaman başlayacak?

EURO 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran 2020 tarihinde açılış maçı ile başlayacak. Tam 1 ay sürecek futbol serüveni 12 Temmuz 2020’de sona erecek.

EURO 2020 EV SAHİBİ HANGİ ÜLKE?

EURO 2020, 12 ülkenin ortak ev sahipliğinde gerçekleşecek. Bu, turnuvanın bu anlamda farklı bir yere sahip olmasını sağlıyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak ülkeler şöyle:

İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya, Romanya