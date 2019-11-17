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EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? EURO 2020 grupları ne zaman belli olacak?
Milli Takımlar

EURO 2020 kura çekilişi ne zaman? EURO 2020 grupları ne zaman belli olacak?

EURO 2020 çekilişi ile Türkiye’nin ve turnuvaya katılan diğer takımların grupları, rakipleri belli olacak. Peki, EURO 2020 kura çekilişi ne zaman yapılacak ve maçlar ne zaman oynanacak?

17 Kasım 2019 22:03

A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası’nda yer almayı garantilenmesinin ardından futbol severler EURO 2020 ne zaman başlayacak, kura çekimi ne zaman yapılacak merak ediyor. Birden fazla ülkede gerçekleşecek olan EURO 2020 mücadelesi, gruplarda tüm maçların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Peki, EURO 2020 maçları ne zaman oynanacak?

EURO 2020 KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

EURO 2020 kura çekilişi, 22 Kasım tarihinde Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü, 30 Kasım ise tarihinde kura çekimi gerçekleşecek. Buna göre gruplar belirlenecek ve takımların hangi ülkelerle mücadele edeceği öğrenilebilecek.

EURO 2020 grup maçlarının oynanacağı şehirler şöyle:

A Grubu: Roma (İtalya), Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint Petersburg (Rusya), Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda), Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere), Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya), Dublin (İrlanda Cumhuriyeti)

F Grubu: Münih (Almanya), Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçının İtalya'daki Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanmasına karar verilen şampiyonanın, yarı final ve final karşılaşmaları ise İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Son güncelleme 22:03 | 17 Kasım 2019
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