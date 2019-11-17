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Eskrimde Gençler Dünya Kupası’nda şampiyon olduk
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Eskrimde Gençler Dünya Kupası’nda şampiyon olduk

Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Özbekistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya aldı.

17 Kasım 2019 17:18

Milli eskrimciler Deniz Selin Ünlüdağ, Aylin Çakır ve Nisanur Erbil'den oluşan Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı, Gençler Dünya Kupası’nda altın madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’teki organizasyonda Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı şampiyon oldu.

Finalde Rusya’yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları'nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

Milli eskrimciler madalya seremonisinde Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı yaptığı açıklamada, “Biz sporcularımıza güvenip atılımlarımızı sürdüreceğiz; atılımlarda istikrar, başarıda da istikrarı sağlayacaktır. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 17:18 | 17 Kasım 2019
Aylin Çakır Deniz Selin Ünlüdağ Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı Nisanur Erbil Türkiye Eskrim Federasyonu
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