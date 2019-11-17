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Deniz Öncü 16 yaşında Dünya Şampiyonası’nda yarışacak
Motor Sporları

Deniz Öncü 16 yaşında Dünya Şampiyonası’nda yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 Takımı'yla sözleşme imzaladı.

17 Kasım 2019 15:39

Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezonda Red Bull KTM Tech3 Takımı ile Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre 16 yaşındaki genç sporcu, Red Bull KTM Tech3 Takımı ile sözleşme imzaladı. Red Bull KTM Tech3 ile Moto3 Dünya Şampiyonası’na katılacağı için mutlu olduğunu belirten Deniz Öncü, “Her zaman tam zamanlı olarak Moto3'te olmak istemişimdir. Gelecek sene her yarışta gelişmek istiyorum. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım” ifadelerini kullandı.

Red Bull KTM Tech3 Takım Müdürü Herve Poncharal ise “Sonunda Moto3 ekibimizin dizilişinin tamamını açıklayabiliriz. Deniz Öncü’nün, Ayumu Sasaki ile takım arkadaşı olacağını söylemekten gurur duyuyoruz. Bu iki sürücü çok genç, çok yüksek bir potansiyele sahip” şeklinde görüşlerini paylaştı.

Son güncelleme 15:39 | 17 Kasım 2019
Deniz Öncü dünya şampiyonası
PUAN DURUMU
OGP
1 Sivasspor
11 6 21
2 Fenerbahçe
11 6 20
3 Trabzonspor
11 5 19
4 Alanyaspor
11 5 19
5 Istanbul Basaksehir
11 5 19
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