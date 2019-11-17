CANLI | Andorra 0-2 Türkiye (EURO 2020 Elemeleri)

A Milli Takım Euro 2020 elemeleri H grubu son maçında Andorra deplasmanına konuk oluyor. İzlanda ile 0-0 berabere kalarak EURO 2020 biletini alan Ay Yıldızlılar, grubun son maçından da zaferle ayrılarak turnuvayı Fransa’nın önünde grup lideri olarak bitirmeyi hedefliyor. Elemelerde en iyi performansı gösteren 6 ülke EURO 2020’de 1. torbada yer alacak. Şenol Güneş’in takımın başına geçmesiyle iyi bir hava yakalayan Milli Takım tarihimizde ilk defa büyük bir turnuvada seri başı olma fırsatını yakaladı.

GOOOL! Penaltıda topun başına geçen Enes Ünal ikinci golünü kaydetti. Andorra karşısında 20 dakikada 2 farkı yakaladı.

PENALTI! Hakan Çalhanoğlu’nun ara pasında Enes Ünal topla buluştu ve kaleci Gomes’in müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kazanıyoruz…

GOOOL! Milliler 22 yaşındaki genç yıldızımız Enes Ünal’ın golüyle Andorra karşısında 1-0 öne geçti…

İŞTE İLK 11:

Türkiye: Uğurcan, Nazım, Merih, Ozan Kabak, Kaan Ayhan, Ömer Bayram, Ahmed Kutucu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Enes Ünal

Andorra: Gomes, Martinez, Vales, Rebes, Lima, Clemente, Alaez, Nicolas, Alex Martinez, Cervos, Llovera

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FRANSA PUAN KAYBEDERSE LİDERLİK ŞANSI…

Şampiyonaya gitmeyi garantileyen A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında TSİ 22.45’te La Vella Ulusal Stadyumu’nda Andorra ile karşı karşıya geliyor. Grupta Milliler, geride kalan 9 maçta aldığı 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 20 puanla ikinci durumda bulunuyor. Andorra ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle mağlubiyetle aldığı 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Artık son görev: 1. torbaya düşmek! İlgili Haberi Oku

Son maçlar öncesinde grupta Fransa 22 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fransa ile Türkiye arasındaki maçlarda ise millilerin ikili averaj üstünlüğü bulunuyor. Fransa’nın Arnavutluk deplasmanında yaşayacağı olası bir puan kaybı sonrası ay-yıldızlılar da Andorra’yı yenmesi durumda, Şenol Güneş ve talebeleri grubu lider bitirecek.

-2 DERECEDE MAÇ

Ay yıldızlılar, Andorra maçı öncesi son antrenmanını karşılaşmanın yapılacağı Ulusal Stadyum’da gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası, görüntü alınması için basına açık tutuldu. Antrenman sırasında havanın oldukça soğuk olduğu ve derecelerin eksi 2’yi gösterdiği görüldü. Maçın yapılacağı saatlerde de hava sıcaklığının aynı olması bekleniyor.

DÜNYA REKORU KIRILACAK!

Andorra Milli Takımı’nın 39 yaşındaki kaptanı Ildefons Lima, Türkiye maçıyla birlikte dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. 22,5 yıldır Andorra milli takım formasını giyen 39 yaşındaki Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak.

Lima, konu hakkında gurur duyduğunu belirtirken ”Son maçımızı en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz. Nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.” dedi.

MİLLİLERİN 578. MAÇI

Ay-yıldızlılar, Andorra karşılaşması ile birlikte 578. kez sahaya çıktı. Milliler, 96 yıllık tarihinde 306’ı resmi, 271’i özel 577 maçta, 1’i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 135 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.

ANDORRA İLE 4. RANDEVU

Milli Takım, Andorra ile bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda milliler, rakibini 3 kez mağlup etti. İki takım arasında son olarak H Grubu’nda 7 Eylül’de oynanan müsabakayı Türkiye 1-0 kazandı. Ay-yıldızlılar, geride kalan maçlarda rakip fileleri 8 kez havalandırırken, kalesinde hiç gol görmedi.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN KADROYA ROTASYON

İzlanda maçında aldığı beraberlikle Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gitmeyi garantileyen Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, takımda bazı değişiklikler yaptı. Buna göre Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok aday kadrodan çıkarıldı. Bu futbolcuların yerine ise Ümit Milli Takımı’ndan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür dahil edildi.

62. MİLLİ HEYECAN

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 61 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş’in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 15 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu’ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak’ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peter Kralovic olacak.