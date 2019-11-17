Belçika Milli Takımı’nda skandal hata! Kendi forması yerine…

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeler I Grubu 9. maçında Belçika, deplasmanda karşılaştığı Rusya’yı 4-1 mağlup ederken, karşılaşmanın ilk yarısında gözlerden kaçan bir olay yaşandı. Belçika Milli Takımı’nın ilk 11’i sayıldığında sahadaki futbolcularla, sayılan 11’in tutmadığı gözlendi.

Çünkü Rusya maçına Courtois, Boyata, Anderweireld, Vermaelen, Catagne, De Bruyne, Witsel, T. Hazard, E.Hazard, Mertens ve Lukaku 11’i ile çıkan Belçika’da, forma numaralarına bakan seyirciler, Dedryck Boyata’nın ismi göremedi. Taraftarlar, onun yerine 23 numaralı formasıyla Michy Batshuayi’yi izlemeye başladılar. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Belçika Milli Takımı’nın soyunma odasında Boyata, kendi forması yerine takım arkadaşı Batshuayi’nin formasını giymişti.

Şortunda 4, formasında 23 numara yazan Boyata, kafaları karıştırdı. İzleyenlerin anlam veremediği bu durum, devre arasında düzeltildi. Boyata, karşılaşmanın ikinci yarısına 4 numaralı kendi formasıyla çıktı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Boyata’nın yanlış forma ile sahaya çıkmasını, Belçika teknik heyetinin nasıl anlayamadığı tartışma konusu oldu. Boyata’nın şortunda farklı, formasında farklı bir numarayla 45 dakika sahada kalması, inanılmaz bir hata olarak adlandırıldı.