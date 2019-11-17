CANLI | Arnavutluk 0-2 Fransa (İlk yarı oynanıyor) | UEFA EURO 2020 Elemeleri

Arnavutluk Fransa maçı ile UEFA EURO 2020 Elemeleri’nde heyecanımız sona eriyor. H Grubu’nun son maçında Arnavutluk, Fransa’yı konuk ederken, Fransa’nın puan kaybetmesi halinde Türkiye, deplasmanda Andorra’yı yendiğinde grubu ilk sırada bitiriyor. Türkiye’nin de yakından takip ettiği Arnavutluk Fransa maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da. Arnavutluk Fransa maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

GOL! Dk. 30: İlk golün asistini yapan Antoine Griezmann, bu kez de topu ağlara gönderen isim oldu.

GOL! Dk. 9: Griezmann’ın asistinde Tolisso’nun golüyle Fransa 1-0 öne geçti!

Dk. 1: Maç başladı!

Maç önü: Milli marşlardan sonra yakılan meşalelerle stat adeta yangın yerine döndü!

ARNAVUTLUK FRANSA MAÇI İLK 11’LER

STAT: Arena Kombëtare

SAAT: 22.45

HAKEM: Slavko Vincic

YAYIN: S Sport Plus

ARNAVUTLUK FRANSA MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ARNAVUTLUK: Berisha, Veseli, Qose, Hysaj, Manaj, Lenjani, Gjasula, Djimsiti, Dermaku, Balaj, Bare

TEKNİK DİREKTÖR: Edoardo Reja

FRANSA: Mandanda, Varane, Lenglet, Kimpembe, Dubois, Sissoko, Tolisso, Mendy, Griezmann, Ben Yedder, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Didier Deschamps

Fransa Futbol Federasyonu`ndan Karim Benzema açıklaması: `Bir daha asla!..` Fransa Futbol Federasyonu Başkanı Noel Le Graet, Karim Benzema`nın bir daha asla yeniden Fransa formasını giyemeyeceğini söyledi. Valbuena`ya şantaj yapmak ile suçlanan Benzema, iddianın ortaya çıktığı 2015`ten bu yana milli takım forması giyemiyor. İlgili Haberi Oku