Andorra Türkiye hangi kanalda saat kaçta? Avrupa Şampiyonası grup eleme son maçı…

A Milli Takım, EURO 2020 grup elemeleri son maçında Andorra karşısına çıkıyor. Milli Takım bu mücadeleyi kazanırsa ve Fransa Arnavutluk maçında puan kaybederse Türkiye gruptan lider çıkacak. Teknik direktör Şenol Güneş, bu maç öncesi Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Efecan Karaca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u aday kadrodan çıkarırken, yerlerine Andorra mücadelesi öncesi Ümit Milli Takımımız'ın kadrosunda bulunan Ahmed Kutucu, Berkay Özcan, Güven Yalçın ve Mert Müldür'ü aldı .

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI MİLLİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Andorra ile Türkiye arasındaki maç bu akşam oynanacak. Mücadele 22.45’te başlayacak ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsabakada, Slovak hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak.

ANDORRA TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Andorra: Gomes, Nicolas, Llovera, E.Garcia, M.Garcia, Clemente, Moreno, Vales, C.Martinez, Cervos, Alaez

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Mert Çetin, Ozan, Hasan Ali, Okay, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Yusuf, Deniz, Enes