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Andorra nerede? Nüfusu kaç? İşte Andorra’nın haritadaki yeri…
Milli Takımlar

Andorra nerede? Nüfusu kaç? İşte Andorra’nın haritadaki yeri…

Milli takımımızın EURO 2020 elemelerindeki rakibi olan Andorra merak konusu oldu. Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan Andorra'nın nüfüsu 75 bin civarındadır. Birçok Avrupa ülkesi ile komşu olan ülke hakkında bilgi almak isteyenler "Andorra nerede? Andorra'nın haritadaki yeri nerede" soruların yanıt arıyor. İşte Andorra hakkında merak edilen bilgiler...

17 Kasım 2019 20:43

Türkiye Milli Takımı maç için gittiği Androrra vatandaşların merak konusu oldu. Peki, Andorra nerede? İşte merak edenler için Andorra hakkında bilgiler ve Andorra harita üzerindeki yeri…

ANDORRA NEREDE?

Dünyanın en küçük yüzölçümüne sahip ülkelerinden Andorra Prensliği, Avrupa'nın güneybatısında Pirene Dağları üzerinde konumlanıyor. Denize kıyısı olmayan ülke Fransa ve İspanya arasında yer alıyor.

Monarşi sistemiyle yönetilen Andorra, her yıl 10 milyon civarında turist tarafından ziyaret ediliyor. Türk vatandaşlarından vize istemeyen Andorra'ya direkt uçuş imkanı bulunmadığından ülkeye Fransa ya da İspanya üzerinden gidilebiliyor. Her iki güzergah için de Schengen vizesi almak gerekiyor.

ANDORRA HAKKINDA BİLGİLER

Ülke Resmi Adı: Andorra Prensliği

Ülke Konumu: Avrupa

Başkent: Andorra la Vella

Komşuları: Andorra, kuzeyde ve doğuda Fransa ile, güneyde ve batıda ise İspanya ile komşu. Kara sınırı: Fransa 56,6 km, İspanya 63,7 km.

Etnik yapı: İspanyollar %43, Andorralılar %33, Portekizliler %11, Fransızlar %7, diğer %6

Din: Katolik Hristiyanlık

Yönetim Şekli: Monarşi

Yüzölçümü: 468 km²

Telefon kodu: +376

Para birimi: Euro (EUR) (€)

Nüfus: 76.965 (2017)

Resmi dilleri: Katalanca

Alfabesi: Latin alfabesi

Trafik akışı: Sağdan

Popüler kentleri: Andorra La Vella

Son güncelleme 20:43 | 17 Kasım 2019
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