Ali Palabıyık’ın yönettiği maçta San Marino’dan tarihi gol!

Milli Takımlar seviyesinde genellikle aldığı yenilgilerle gündeme gelen San Marino, bu kez sevindirici bir haberle karşımıza çıktı.

EURO 2020 Elemeleri I Grubu’nda Kazakistan ile karşılaşan San Marino, mücadeleyi 3-1 kaybetti ancak yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez resmi bir müsabakada gol atma başarısı gösterdi.

Türk hakem Ali Palabıyık’ın yönettiği mücadelenin 76. dakikasında Filippo Berrardi’nin golüyle skor 3-1’e gelirken tribünlerde ve sahada büyük sevinç yaşandı.

