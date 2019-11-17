Ali Palabıyık’ın yönettiği maçta San Marino’dan tarihi gol!

Milli Takımlar seviyesinde genellikle aldığı yenilgilerle gündeme gelen San Marino, bu kez sevindirici bir haberle karşımıza çıktı.

EURO 2020 Elemeleri I Grubu’nda Kazakistan ile karşılaşan San Marino, mücadeleyi 3-1 kaybetti ancak yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez resmi bir müsabakada gol atma başarısı gösterdi.

Türk hakem Ali Palabıyık’ın yönettiği mücadelenin 76. dakikasında Filippo Berrardi’nin golüyle skor 3-1’e gelirken tribünlerde ve sahada büyük sevinç yaşandı.

The goal is even better with a little bit of Céline Dion. #SMRkaz pic.twitter.com/pTmOgY23Pl — San Marino (@SanMarino_FA) November 16, 2019

Normalde hiçbir takım bu golden sonra sevinç yaşamaz belki ancak San Marino son gol attığında tarih 4 Eylül 2017’yi gösteriyordu ve Azerbaycan karşısında sahadan 5-1’lik yenilgiye ayrılmışlardı.

Aradan geçen 17 maç ve 1623 dakika sonra golle tanışan San Marino’da haliyle sevinç de büyük oldu.

Tarihindeki tek galibiyeti 2004’teki hazırlık maçında Liechtenstein’a karşı alan San Marino, 1990’dan beri oynadığı maçlardan sadece üç tanesinde kalesinde gol görmedi.

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