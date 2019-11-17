27-0 galip gelen teknik direktörü kovdular: ‘Şaşırdık ve üzüldük’

Futbol dünyasında farklı galibiyet alan takımın futbolcuları ve teknik ekibi büyük mutluluk yaşarken İtalya’da bu durum tersine döndü.

Grosseto merkezlik gençlik takımı olan Invictasauro, sahasında ağırladığı Marina Calcio’yu 27-0 gibi ağır bir skorla mağlup ederken, maç sonunda kazanan takımın teknik direktörü Massimiliano Riccini’nin görevine son verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Invictasauro Başkanı Paolo Brogelli, “Bizim takımın Marina Calcio’yu 27-0 mağlup ettiğini duyduğumuzda çok şaşırdık ve üzüldük. Rakibe her zaman saygı göstermeniz gerekiyor ve bugün saygı gösterilmedi” ifadelerini kullandı.

Mağlup ettikleri takımdan özür dileyen Brogelli, “Başkan olarak Marina kulübünden içtenlikle özür diliyorum. Yönetimin oy birliğiyle aldığı karar neticesinde teknik direktör Riccini’yi görevden almaya karar verdiğimizi duyurmak isteriz. Antrenörlerimiz genç oyuncuları yetiştirmekle görevlendiriliyor ama hepsinden önemlisi eğitmekle görevliler. Bugün bu olmadı” şeklinde konuştu.