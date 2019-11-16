Zlatan Ibrahimovic’in istediği maaş! 6 ay için…

Dünya futbolunun önemli isimlerinden olan Zlatan Ibrahimovic’in kariyerini hangi takımda sürdüreceği belirsizliğini korurken tecrübeli ismin talep ettiği maaş ortaya çıktı.
ABD’nin MLS takımlarından LA Galaxy ile sözleşmesi sona eren 38 yaşındaki forvet, İtalya’ya geri dönmek istediğini açıklamıştı ancak hangi takımın formasını giyeceği ise bilinmiyor.
Milan, Roma, Bologna ve Napoli gibi takımlarla temasta olduğu öğrenilen İsveçli futbolcunun, 6 aylık anlaşma için ayda 1 milyon Euro maaş istediği öğrenildi.
Milan’ın eski futbolcusu ile anlaşmaya en yakın taraf olduğu iddia edilirken, kırmızı siyahlılar yıldız isme 6 ay için 4 milyon Euro ödemeyi önerdi.
2010-2012 yılları arasında Milan forması giyen ve 56 gol atan Zlatan Ibrahimovic ile eski takımlarından Manchester United’ın da ilgilendiği öne sürüldü.