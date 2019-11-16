TYF Türkiye Şampiyonası heyecanı Büyükçekmece’de yaşanacak

Büyükçekmece Yelken Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşecek şampiyonanın ilk haftasında Optimist, Laser 4.7, Laser Radial ve Laser Standard sınıfları mücadele edecek.

İkinci haftada ise denize 420, 470, RS:X, RS:One, Techno 293 ve Funboard-Slalom Rüzgar Sörfü sınıfları çıkacak.

Yarış haftalarının ilk günlerinde TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi tarafından Türkiye Yelken Federasyonu'nun da desteklediği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında etkinlikler gerçekleştirilecek.

TYF Sosyal Sorumluluk Komitesi Başkanı Serdar Özkaleli, etkinlikler hakkında, “Amacımız, yelken camiamızı çevre konusunda bilinçlendirmek, çevreye duyarlı bir nesil yetiştirmek ve oluşturulan bu farkındalığın yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Yelken camiasının çevreye duyarlı olmasını istediğimiz kadar yarışlarımızın da çevreye duyarlı olmasını amaçlıyoruz. Buna yönelik olarak tek kullanımlık ürünlerin azaltılması için sporcularımıza su mataraları dağıtılması, atıkların sınıflandırılarak toplanmasının sporcu ve antrenörlerimize anlatılması, balık adamlar desteği ile deniz içi temizliği ve çevre temizliği faaliyetlerinde bulunacağız” açıklamasında bulundu.