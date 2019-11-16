Türkiye U19 Milli Takımı, Karadağ’ı 2-1 yendi

U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup maçlarına Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri’nde devam edildi. U19 Milli Takımı, ikinci maçında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Fransa’dan Jerome Brisard yönetirken, yardımcılıklarını Fransa´dan Benjamin Pages ile Macaristan’dan Balazs Buzas yaptı.

Karşılaşmaya Karadağ ekibi hızlı başladı. Gerçekleştirdikleri ataklarla Türkiye’nin kalesinde tehlikeler yaratan Karadağ U19 Milli Takımı’nda 6. dakikada Erdoğan’ın Milonovic’i ceza sahasında düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Luka Todorovic gole çevirerek skoru 1-0 yaptı. Golün ardından rakip kaleye atak yapmaya başlayan U19 Milli Takımı’nda Muhammet Arslantaş, ceza sahasına atılan topu düzgün bir vuruşla filelere göndererek maçta dengeyi sağladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Şenol Güneş: `Korkağım zaten, korkarak buraya geldim!` Andorra Türkiye maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu. Güneş, İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz dedi. İlgili Haberi Oku

Maçın ikinci yarısının başlamasıyla birlikte galibiyet için rakip kaleye yüklenen milli futbolcular aradığı pozisyonu 53. dakikada buldu. Karadağ ceza sahasında yaşanılan karambolde topu önünde bulan Ali Yaşar Kol, fileleri havalandırarak skoru ilan etti: 2-1. Maçın 78. dakikasında U19 Milli Takımı’ndan Erdoğan Kaya ile 90+1. dakikada Karadağ’dan Mirko Milikic kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Ermenistan’ı 3-0 mağlup etti. İlk maçında Ermenistan’ı 4-1 mağlup eden milliler, 19 Kasım Salı günü Bulgaristan’la karşılaşacak. U19 Erkekler Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup’ta iki galibiyetli takımlardan Bulgaristan ilk sırada, Türkiye ise ikinci sırada yer aldı. Grupta Karadağ ve Ermenistan’ın puanı bulunmuyor. Andorra`nın kaptanı Türkiye maçı ile dünya rekoru kıracak! Andorra Milli Takımı Teknik Direktörü Jesus Alvarez basın toplantısında Türkiye`ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum dedi. Öte yandan Andorra Milli Takımı`nın kaptanı olan ve 22,5 yıldır bu formayı giyen Ildefons Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak. Lima konuyla ilgili olarak bundan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku