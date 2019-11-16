Türkiye A Milli Futbol Takımı nereden nereye!

İzlanda ile 0-0 berabere kalarak 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazanan Türkiye A Milli Futbl Takım, Türkiye'nin gururu oldu. Bundan yaklaşık 1 yıl önce ise farklı bir durum vardı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım 2018'de oynanan grup 4. ve son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olan milliler, C Ligi'ne gerilemiş yani küme düşmüştü. Mircea Lucescu'nun başında bulunduğu Ay-Yıldızlılar, İsrail, Gürcistan ve Belarus'la denk duruma gelmişti.

Kıyasıya eleştirilen, 17 maçta 4 galibiyet alabilen Luce'nin takımını devralan Şenol Güneş, 1 yıl geçmeden Türkiye'yi EURO 2020'ye taşıyan isim oldu. Lucescu'nun gençlik tohumlarını filizlendiren Güneş, şimdi hedef büyüttü. Kurt hoca, “Avrupa Şampiyonası'nda tecrübe kazanacağız. Asıl hedef 2022 Dünya Kupası” dedi. Güneş, gençlerin EURO 2020'de tecrübe kazanacağını ve bunun meyvelerini Dünya Kupası'nda alacağına işaret etti.

Türkiye, grup liderliği için sahada A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 10. ve son maçında yarın deplasmanda Andorra ile karşılaşacak. EURO 2020`ye katılma hakkı elde eden ay yıldızlı ekip, grup liderliği için bu mücadeleyi kazanarak, Fransa`nın puan kaybını bekleyecek Ulusal Stadyum`da TSİ 22.45`te başlayacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. İlgili Haberi Oku

TARİHİ BAŞARI GELEBİLİR

Şenol Güneş'in, eleme periyodunda kadroya çağırdığı isimlerin yaş ortalaması 25.3… EURO 2020'de yer alması beklenen oyunculardan sadece Burak, Cenk, Hakan, Hasan Ali ve Ozan, 25'ten fazla milli maç oynadı.

Bu da millilerin deneyim kazanmaya açık olduğunu gösteriyor.

2022 Dünya Kupası'nda elimizde 30 yaşından az 29 futbolcu olacak.

Bu da Avrupa Şampiyonası tecrübesiyle Dünya Kupası'nda 2002'deki üçüncülük başarısının aşılabileceği umudu veriyor.

PRİM İSTEMEDİLER

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın yakın döneminde çok tartışılan başarı primi polemiği yerini örnek bir tavra bıraktı. Ay-Yıldızlı futbolcular, İzlanda maçı öncesi yaptıkları toplantıda prim istememe kararı aldı.

Avrupa Şampiyonası'na katılma anlamı taşıyan maçtan önce değerlendirmede bulunan futbolcular, federasyon yöneticilerine “Özel prim istemiyoruz” dedi.

Buna rağmen TFF yönetimi, oyunculara jestte bulunmayı düşünüyor.