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Trabzonspor’a yeni sponsor
Trabzonspor

Trabzonspor’a yeni sponsor

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

16 Kasım 2019 11:00

Trabzonspor, Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninin Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirildiği belirtildi.

Törene, Kulüp Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yönetim kurulu üyesi Lokman Sadıklar ve Genel Müdür Sinan Zengin ile Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ’nin sahibi Haydar Şahin ile Satış Müdürü Fahri İnat’ın katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Sağıroğlu’nun imza töreninin ardından, sponsorluk anlaşmasının herkes için hayırlı olmasını dileyerek, Şahin’e forma hediye ettiği kaydedildi.

Son güncelleme 11:00 | 16 Kasım 2019
trabzonspor
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