Süper Lig ekiplerinden milli takımlara 65 futbolcu!

Milli maç arasından dolayı lige verilen arada, Süper Lig kulüpleri milli takımlarına giden oyunculardan yoksun olarak çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa kıtasında 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri heyecanı devam ederken, Afrika’da ise 2021 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri heyecanı yaşanıyor. Asya kıtasında ise 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde grup maçları sürüyor. Süper Lig kulüpleri, 65 futbolcuyu A milli takımlara gönderdi.
MİLLİ TAKIMLARA EN AZ OYUNCU GÖNDEREN KULÜP
Süper Lig’deki 18 kulüp 12’nci hafta karşılaşmalarına milli oyuncularından yoksun hazırlanırken, Yukatel Denizlispor sadece 1 oyuncusunu milli takıma göndererek bu aradan en az etkilenen ekip oldu. Ege ekibinde, A milli seviyede sadece Hadi Sacko, Gine Milli Takımı kadrosunda kendisine yer buldu.
DÖRT BÜYÜKLERDEN EN ÇOK FENERBAHÇE
Süper Lig’in dört büyük takımı ele alındığında milli takımlara en çok oyuncu gönderen ekip olarak Fenerbahçe dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, 9 oyuncusunu milli takım kamplarına yollarken, Galatasaray 7, Beşiktaş 5, Trabzonspor ise 3 oyuncu ile listeyi tamamladı. Fenerbahçe, Emre, Deniz, Altay, Ozan ve Hasan Ali’yi Türkiye, Gary Rodrigues’i Yeşil Burun Adaları, Zanka’yı Danimarka, Zajc’ı Slovenya ve Isla’yı da Şili Milli Takımı’na yolladı.
ANADOLU’DA ÜÇ TAKIM ÖNE ÇIKIYOR
Anadolu ekiplerine göz atıldığında ise Çaykur Rizespor, Göztepe ve Antalyaspor milli takımlara gönderdikleri 4’er oyuncu ile ilk sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor’da Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah; Göztepe’de Beto, Gassama, Celso Borges ve Sanneh; Antalyaspor’da ise Sangare, Celustka, Dala ve Fredy milli takım kamplarında bulunuyor.
AFRİKA’YA 25 OYUNCU
Kıtasal olarak ele alındığında ise Süper Lig kulüpleri, en çok Avrupa kıtasına oyuncu göndermiş durumda. Avrupa’ya 33 futbolcu giderken, Afrika Kupası Elemeleri için ise bu kıtaya tam 25 oyuncu gönderilmiş durumda. Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği Afrika’ya 3’er futbolcu gönderirken bu alanda ilk sırada yer alan ekipler olarak dikkat çekiyor. Galatasaray’ın Japon futbolcusu Nagatomo ise Asya kıtasına giden tek oyuncu odu. Beşiktaş’tan Boyd, Ankaragücü’nden Orgill, Galatasaray’dan Muslera, Göztepe’den Borges, Fenerbahçe’den Isla, Çaykur Rizespor’dan Samudio da Amerika kıtasına giden futbolcular olarak göze çarpıyor.
Süper Lig kulüplerinden A milli takımlara giden oyuncular şu şekilde:
Antalyaspor: Celustka, Sangare, Dala, Fredy
Aytemiz Alanyaspor: Efecan, Bakasetas, N’Sakala
Beşiktaş: Burak, Abdoulay Diaby, Ljajic, Elneny, Boyd
BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Hadebe
Çaykur Rizespor: Melnjak, Samudio, Vetrih, Attamah
Demir Grup Sivasspor: Appindangoye, Emre Kılınç
Fenerbahçe: Emre, Hasan Ali, Ozan, Deniz, Altay, Zajc, Isla, Zanka, Rodrigues
Galatasaray: Ömer, Muslera, Babel, Luyindama, Nagatomo, Feghouli, Lemina
Gaziantep FK: Twumasi, Diarra, Tosca
Gençlerbirliği: Sessegnon, Sadio Diallo, Abdoulaye Diallo
Göztepe: Beto, Gassama, Celso Borges, Sanneh
İstikbal Mobilya Kayserispor: Abdennour, Lung
İttifak Holding Konyaspor: Daci, Shengelia
Kasımpaşa: Hajradinovic, Popov
Medipol Başakşehir: İrfan Can, Mahmut, Mert, Berkay, Visca, Ponck
MKE Ankaragücü: Orgill, Moke
Trabzonspor: Uğurcan, Novak, Sörloth, Hosseini
Yukatel Denizlispor: Hadi Sacko