Şenol Güneş: ‘Korkağım zaten, korkarak buraya geldim!’

Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda son maç olan Andorra deplasmanı öncesi basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, “Daha önce gruplarda hep sonuncu olan Andorra, bu sefer sonunculuktan kurtulmak için olağanüstü çalışıyor. Kendi sahamızda da onlara karşı zor kazandık. Sadece bize değil, birçok takıma zorluk çıkaran, ciddiye alınacak bir rakip. Burak Yılmaz belki gol atmadı ama en iyi maçlarından birini oynadı fizik gücü yüksek olan İzlanda karşısında. Takım olarak savunma, takım olarak hücum yapıyoruz” dedi.

Andorra`nın kaptanı Türkiye maçı ile dünya rekoru kıracak! Andorra Milli Takımı Teknik Direktörü Jesus Alvarez basın toplantısında Türkiye`ye karşı çok iyi savunma yapmak gerekiyor. İyi bir sonuç alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu sanıyorum dedi. Öte yandan Andorra Milli Takımı`nın kaptanı olan ve 22,5 yıldır bu formayı giyen Ildefons Lima, Türkiye maçıyla dünyada bir milli takımda en uzun süre oynayan futbolcu rekorunu kıracak. Lima konuyla ilgili olarak bundan dolayı gurur duyduğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku

Genel bir değerlendirmede bulunan deneyimli hoca, “Beşiktaş’tayken, Riva’ya giderken ajan gibi takip eden arkadaşlar vardı. Gitmedim ama, sanki gizli bir iş yapıyormuşum gibiydi. Seferberlik verdiler, onları konuşuruz. Isırgan otu yakar ama orada gül de vardır. İntikam, öteki gözle bakmak, kötüleştirmek, bunlar bize yakışan şeyler değil. Biraz daha futbol aklını, bilim aklını, insani yanlarımızı öne çıkarırsak, ki var bizde, daha iyi durumda oluruz” ifadelerini kullandı.

‘Yazabilirsiniz, korkuyordum!’

İzlanda maçı hakkındaki eleştiriler üzerine de konuşan Güneş, “İzlanda maçında çekiniyordum, yazabilirsiniz, korkuyordum. Ben korkağım zaten, korkarak buraya geldim. Korkmadan gidenleri de görüyoruz. Rahatsız olan arkadaşlar var, belki de üzülenler var gol olmadı diye. Kazanmayı istiyordum ama kazanamazsam kaybetmek benim için çok kötüydü. Şimdi geldik, burada daha rahatız” diye konuştu. Şenol Güneş, A Milli Takım`la 62. maçında Şenol Güneş, Andorra karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı`nın başındaki 62. maçına çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren deneyimli teknik direktör yönetiminde yaptığı 61 maçta 31 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu. Türkiye, Güneş yönetimindeki 43`ü resmi 18`i özel, oynadığı 61 maçta 92 gol attı, kalesinde ise 54 gol gördü. İlgili Haberi Oku