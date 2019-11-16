Romanya-İsveç maçında ırkçı saldırı!

Son dönemde futbol sahalarında artan ırkçılık hastalığı şimdi de Romanya’da kendisini gösterdi.

EURO 2020 Elemeleri çerçevesinde Romanya’ya konuk olan İsveç mücadeleyi 2-0 galibiyetle tamamlarken 78. dakikada oyuna giren 20 yaşındaki futbolcu Alexander Isak ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Genç futbolcu oyuna girdikten sonra Romanya taraftarlarının ırkçı tezahüratlar yapması nedeniyle maçın hakemi oyunu durdurdu ve uyarı anonsu yaptırdı.

Bütün provokasyonlara rağmen tepkisiz kalan ve oyuna odaklanan Isak, galibiyet sonrasında İsveçli taraftarların yanına giderek kutlama yaptı.

Maç sonrası açıklama yapan Isak, “Hakeme bir şey duyup duymadığını sordum ve birkaç dakika sonra bir şeyler duyduğunu söyleyip maçı durdurdu. Bana ‘Maçı durdurmalı mıyım?’ diye sordu. Ben de ‘Hayır buna gerek yok’ yanıtını verdim. Irkçı sözler olmaması gereken şeyler. İnanılmaz derecede üzücü” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Bulgaristan-İngiltere maçında da Bulgar taraftarlar İngiliz futbolcu Raheem Sterling’e karşı ırkçı tavır sergilemişti.

Brescia forması giyen Mario Balotelli de Hellas Verona taraftarlarının aynı saldırısına maruz kalmıştı.