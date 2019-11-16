Pardon bir dakika bakar mısınız?

İzlanda ile oynadığımız karşılaşma sonrası Millilerimiz ile sevindik, tek yürek olduk. Zaten toplum olarak böyle sevinçlere de hasret kalmıştık. Özellikle yabancı devletlerin bizlere olan tutumlarına karşı şampiyonaya gitmek, asker selamı kadar etkili oldu hatta Avrupalıları oldukça rahatsız etti. Bir de içerdeki İrlandalıları!

YİNE TARİHE GEÇTİ

EURO 2020 demişken, 2002 Dünya Kupası'na da değinelim. Tarihi başarılarımızdan birini elde etmiştik Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım ile ama gelin görün ki saç kesiminden giyimine, karizmasından konuşmalarına eleştirdik ve yerden yere vurduk. Hâlbuki Şenol Güneş, Türkiye'yi 2 büyük organizasyona götüren tek hoca olarak tarihe geçti.

TAŞ KOYMAYALIM

Milli Takım kulüpler üstüdür. Bunu kabullenmekte güçlük çekenler milli maçlara kulüp formaları ile gider, nefret ettikleri takımın kalecisine küfür ederler, kulüplerin sosyal medyadaki kalemşorları ise Milli Takım hocasını eleştirir. Şimdi başta Şenol Hoca olmak üzere geniş olan milli takım havuzunu destekleyelim ve önlerine taş koymayalım.

İMAJI DEĞİŞTİR!

Şenol Hocam! Elbette bu gurur sizin… Bu jenerasyon ile daha nice başarılar kazanacağınıza da eminiz. Ancak sizden ricam iyi bir ‘imagemaker' ile çalışın ki bazıları tatmin olsun! En ünlü markalardan giyinin, kravatınıza dikkat edin! Kötü oynadığınız maçlardan sonra futbolcuları suçlayın, aman arkanızda enkaz da bırakmayın! Yoksa eninde sonunda kendisi gibi bir kitle yaratan basının hışmına uğrayabilirsiniz.

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