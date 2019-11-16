Liverpool’un yıldızı Sadio Mane yine gönülleri feth etti!

Liverpool’un son yıllardaki başarısında kilit rola sahip olan Sadio Mane, saha dışındaki kişiliği ile de takdir toplamaya devam ediyor.

2016 yılında Southampton’dan transfer edilen Mane, aradan geçen sürede sadece Premier Lig’in değil dünyanın en yetenekli futbolcuları arasına girmeyi başardı.

Bu sezon oynadığı 17 maçta 11 gol atan Mane, tüm bu yükselişine rağmen mütevazı kişiliğinden de ödün vermiyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun milli takım kampındayken malzemecinin suları taşımasına yardım ettiği video sosyal medyada gündem oldu.

Sadio Mane, Senegal Milli Takımı’nın malzemecisine yardım ediyorpic.twitter.com/smsTTL0Ge8 — SKOR (@SozcuSkor) November 15, 2019

Görüntülerde bir başka Senegal oyuncusunun su şişelerinin yanından geçip gittiği görülürken, takım otobüsünden inen Mane su şişelerini de yanına alarak yoluna devam ediyor.

Ancak bu hareket Mane’nin ilk kez alkış toplayan davranışı da değil. Müslüman futbolcunun, Burnley karşılaşmasının ardından stattaki mescidin temizliğine yardım ettiği video da ortaya çıkmıştı.

Liverpool FC footballer Sadio Mane cleaning the mosque toilets and wudhu area. mA #humbling pic.twitter.com/eNIxZzSLTf — Khalil Laher (@khalillaher) September 1, 2018

HERKES TATİLDEYKEN O ŞANTİYEDEYDİ

Futboldan kazandığı para ile lüks bir yaşam tercihi yerine yardım organizasyonlarında yer almayı seçen Mane, geride bıraktığımız yaz doğup büyüdüğü toprakları ziyaret etmişti.

Başarılı futbolcu, yardımları sayesinde yapılan okul ve hastaneyi ziyaret ederek çalışmaları yakından izlemişti.

Köy halkına da yardımlarını sürdüren Mane, her ay bir ailenin masraflarını karşılarken çocukların spor yapmaları için gerekli malzemeyi de temin ediyor.

Futbolcular tatilde, Sadio Mane şantiyede! Doğup büyüdüğü toprakları unutmadı... Liverpool`un Senegalli futbolcusu Sadio Mane, doğduğu köyde inşa ettirdiği okul ve hastanenin şantiyesini dolaştı. Başarılı futbolcunun bu yapılar için 250 bin Pound bağış yaptığı öğrenildi. İlgili Haberi Oku