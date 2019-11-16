Kaynak bizden eğitim Avrupa’dan

Türk futbolu, milli takım seviyesinde tarihinin en parlak dönemlerinden birini yaşarken gündemde yine yabancı sayısı var. 1996'dan bu yana 14 kez değiştirildi kural. Hep tartışma konusu oldu. İddia şu: Yabancı sayısının çokluğu Milli Takım'ı olumsuz etkiliyor. Öyle mi? Sorularla bakalım; konuşurken pasaportu değil, kaliteyi tartışalım!

– Şenol Güneş, son İzlanda ve Andorra maçlarımız için 28 kişilik kadro açıkladı. Kaçı yurtdışında forma giyiyor? 14'ü.

– Oyuncu havuzundakilerin tamamını sayarsak, kadromuzdaki gurbetçilerin sayısı kaç? 11. Takımın belkemiğini, gidenler ve gurbetçiler oluşturmuyor mu?

– 14 yabancı kuralının uygulanmaya başlamasından bu yana kiralıklar dahil yurtdışına ihraç ettiğimiz futbolcu sayısı kaç? 22. Türkiye'ye giren para ne kadar? 117.4 milyon Euro.

TERİM’E TEŞEKKÜR

-“Yabancı sayısını sınırlayıp yasaklayarak yerli oyuncuyu arttıramazsınız” diyen Fatih Terim topa tutulmadı mı? Ona şimdi teşekkür etmek gerekmiyor mu?

– Türk kulüplerini yönetenler ve hocalar, illa 14 yabancı alıp oynatmak zorunda mı?

– 14 yabancıya sıcak bakmayan hocaların arasında yer alan Güneş, bu kuralın sayesinde tarihin en iyi milli kadrolarından biri oluşturmadı mı?

POTAYI UNUTMAYIN!

– Futbolumuzun ‘hastalık' derecesindeki en büyük sorunu neydi? Basit goller yemek. Elemelerde kaç gol yedik? Toplamda 3, evimizde sıfır! Nedeni, yetenekli kalecilerin önünde, yurtdışında oynayanlardan oluşan savunma duvarı değil mi?

– Zeki’yi, Umut'u, Merih'i ve Çağlar'ı, PC'de Football Manager oynayanların dışında, 5 yıl önce tanıyan var mıydı? Yurtdışına gitmeseler, futbollarını geliştirmeseler, takımın belkemiği olabilirler miydi?

– 11 yabancı ile sahaya çıkan Galatasaray eleştirildi ama Fenerbahçe basketbolda EuroLig şampiyonu olurken kaç yabancısı vardı? 12. En çok süre alan kaptan Melih'in maç başı süre ortalaması ne kadardı? 4 dakika.

Yazarın Diğer Yazıları