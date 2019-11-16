Falcao’da son durum…

Galatasaray’da sakatlığı süren Radamel Falcao, İspanya’daki tedavisinin ardından İstanbul’a döndü. Aşil tendonundaki ağrı nedeniyle İspanya’da tedavi gören Kolombiyalı futbolcu, 19 Kasım Salı gününe kadar tedavisine kulübün sağlık merkezinde devam edecek.

Tedavisinin planlanan programı dahilinde yeniden İspanya’ya giderek bir hafta kadar burada kalacak Falcao’nun tedavisinin daha sonraki bölümü kulüpte gerçekleştirilecek.

Sakatlıkları bulunan diğer futbolculardan Florin Andone, sağ diz iç yan bağındaki yırtıktan dolayı kendisi için hazırlanan özel bir dizlik eşliğinde çalışmalarına devam etti. Şener Özbayraklı ve Younes Belhanda ise günü tedaviyle geçirdi.

Galatasaray`dan 16`lık Kazımcan Karatay için hamle! TFF 1. Lig takımlarından Altay`da forma giyen 16 yaşındaki Kazımcan Karataş`ın Galatasaray`ın radarına girdiği öğrenildi. Sarı kırmızılı ekip genç forvet için resmi teklifte bulunurken bonservis ücreti ise henüz belirlenmedi İlgili Haberi Oku

HAZIRLIK MAÇINDA FARKLI GALİP GELDİ

Süper Lig’in 12. haftasında 22 Kasım Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıkları kapsamında Ümraniyespor ile hazırlık maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan maçın ilk dakikasında Jimmy Durmaz’ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Mücadelenin 47. dakikasında Selçuk İnan’ın golüyle farkı 2’ye çıkaran Galatasaray, 57. dakikada Emre Mor’un golüyle skoru 3-0 yaptı. Galatasaray, 84. dakikada Adem Büyük’in penaltı golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Yarın izin yapacak Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi gününden itibaren devam edecek.